Douglas Silva comenta sobre trabalhar ao lado da filha na novela “Fuzuê”

O ator e ex-BBB Douglas Silva está atuando com sua filha mais velha, Maria Flor, na novela “Fuzuê”

Nesta sexta-feira, 24, Douglas Silva abriu o coração ao falar de sua filha mais velha, Maria Flor, que está atuando ao lado do seu pai, e da atriz Fernanda Rodrigues, na novela “Fuzuê”. O ator está orgulhoso com a menina, que sempre sonhou em ser atriz.

“Só quero passar os exemplos. Muito feliz que Maria Flor conseguiu virar minha colega de trabalho, é muito legal isso. Só tento passar positividade para ela, mostrar que estou ali ao lado dela para dar esse apoio, coisa que não tive, um pai ou uma mãe presente dentro de um set”, declarou o artista e ex-BBB para a revista Quem.

Ele é ainda comentou como é o cotidiano em casa por trabalhar com a filha. “Geralmente, a gente não passa texto dentro de casa. Ela tem uma preparadora, a Fabi. Ela já está com o texto na cabeça. Quando a gente chega no set, a gente já está passando e vamos embora, cada um fala a sua ou visito o camarim dela e a gente passa a cena”, detalhou Douglas.

O papai coruja ainda afirmou que vê na filha uma referência para outras crianças negras que desejam trabalhar com televisão: “Quando comecei, não tinha essa referência. As pessoas pretas que via na televisão eram, geralmente, pessoas estrangeiras. Tinha um cara que eu amo que era o Mussum, que foi referência para mim em muitas coisas. Mas falei que a Maria Flor pode ser essa pessoa, estar no lugar para que talvez a irmã dela pense em trabalhar como atriz e ver como referência”.

Além de Maria Flor, o finalista do BBB 23, também é pai da menina Morena, de três anos. As duas filhas são fruto do casamento de Douglas com Carol Samarão.

Nervosa?

Em agosto, um pouco antes de sua estreia em “Fuzuê”, Maria Flor participou de uma coletiva de imprensa com jornalistas, em que a CARAS Brasil esteve presente. A atriz mirim revelou nervosismo pela estreia da novela.

"Eu acho que é normal esse medinho, essa pressão, o medo de errar, mas acho que com o tempo vai fluindo, sabe? Eu fico com isso na cabeça um pouco, mas na verdade, no set de filmagens, eu fico mais pensando: "Nossa, será que eu vou fazer um bom trabalho, será que realmente vão gostar do resultado?", contou.