Filha de Douglas Silva, Maria Flor entrega medo antes de estreia em Fuzuê: 'Pressão'

Em entrevista à CARAS Brasil, filha de Douglas Silva destacou como tem encarado expectativas para sua estreia na TV Globo

Maria Flor (11), filha do ator Douglas Silva (34), confessou que tem pensado bastante sobre as expectativas que muitas pessoas têm colocado em cima de sua estreia como atriz em Fuzuê, nova novela da TV Globo, que substituirá Vai na Fé.

Em entrevista coletiva a qual a CARAS Brasil esteve presente, a garotinha afirmou que, apesar de toda ansiedade do público, ela tem tentado focar no seu trabalho e no desempenho no set de filmagem ao lado dos colegas de equipe.

"Eu acho que é normal esse medinho, essa pressão, o medo de errar, mas acho que com o tempo vai fluindo, sabe? Eu fico com isso na cabeça um pouco, mas na verdade, no set de filmagens, eu fico mais pensando: "Nossa, será que eu vou fazer um bom trabalho, será que realmente vão gostar do resultado?", contou.

Maria completou dizendo que não sente o peso da obrigação em seu primeiro trabalho como contratada da TV Globo. Em meio a rotina intensa de gravações, ela garantiu que tem amado a correria dos bastidores da novela.

"Eu sei que é um trabalho, que eu tenho que me comprometer bastante, mas eu também não vejo como obrigação, eu me sinto confortável. Eu acho muito divertido, acho legal. Então não fico pensando nisso na hora de gravar. Estou curtindo, é maravilhoso", disse.

Em Fuzuê, Maria contracena com o próprio pai. Ela será Valentina, filha de Claudio (Douglas Silva) e Alicia (Fernanda Rodrigues). Apesar da pouca idade, a garotinha ostenta ter mais maturidade do que a mãe, que chama atenção por seu seu jeito atrapalhado.

"Ter meu pai no estúdio ajuda, sim. Porque a gente já tem um vínculo, por ele ser o meu pai e certas coisas eu não me sinto tão confortável de contar para qualquer pessoa do elenco. Então ter alguém ali que eu sou mais próxima, me ajuda muito", declarou.

Destaque nas redes sociais durante a participação de DG no BBB 22, Maria Flor confessa que ser atriz não era um sonho pessoal e que apenas passou a pensar nessa possibilidade após algumas pessoas falarem sobre sua desenvoltura nos vídeos. "Sempre tive vontade mesmo de ser médica, dançarina, mas depois do meu primeiro trabalho eu percebi que eu realmente levo jeito, que eu me sinto confortável com as câmeras e que eu realmente gosto disso", contou ela, que fez uma breve participação na série do Star+, em 2021.