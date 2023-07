Dona Dea Lúcia distribui beijos em galãs da TV: 'Fama de beijoqueira'

No Domingão com Huck, Dona Déa Lúcia dá o que falar ao beijar Cauã Reymond e Maicon Rodrigues em seu quadro: 'São uns amores'

Mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia agitou o Domingão com Huck, da Globo, com o seu quadro, chamado de Varanda da Déa. Na atração deste final de semana, ela aparecendo distribuindo selinhos nos corredores dos estúdios da Globo. Inclusive, ele beijou os atores Cauã Reymond e Maicon Rodrigues.

Em um carrinho, Déa beijou o ator Maicon e, logo depois, deu um selinho em Cauã, que brincou: “Rolou um beijo a três!”. No estúdio com Luciano Huck, ela se defendeu. “Eles são uns amores! A gente vê na internet coisa pior, eu dei um beijo de selinho e você está reclamando!”, disse ela.

Então, Huck disse que Cauã tocou no cabelo dela, que é algo que ela não gosta. “Cauã é sem vergonha! Botou a mão no meu cabelo, depois eu beijei o outro. Ele é lindinho, vamos combinar, é mais bonito que o Cauã até!”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Mãe de Paulo Gustavo perde a paciência com Lívia Andrade

Há poucos meses atrás, durante a participação no Domingão da TV Globo,Lívia Andrade recebeu uma patada daquelas ao trocar farpas comDéa Lúcia. Acontece que Andrade resolveu alfinetar mãe de Paulo Gustavo (1978 - 2021), usando uma frase de efeito da cantora Jojo Todynho.

"Eu não sei quem pintou a zebra, mas eu quero o resto da tinta", disse a artista, fazendo referência ao visual da matriarca, que usava uma estampa listrada. "Foi profundo isso, foi demais. Inclusive, a Dona Déa poderia responder isso, já que ela veio de zebra no primeiro dia do ano. Cadê o resto da tinta?", completou a também modelo e apresentadora.

A mãe do humorista não perdeu tempo e, para colocar Lívia Andrade em seu lugar, disparou durante o programa: "Olha, ela tem uma inveja de mim… Prata já deu! O negócio é vir de zebra, no preto e branco. Estou linda, gorda, empoderada, trabalhando e não espero dinheiro de homem nenhum".