Domingão com Huck será ao vivo nesta semana. Saiba o motivo

Globo decide exibir uma parte do Domingão com Huck ao vivo neste final de semana e o motivo da decisão vem à tona

O programa Domingão com Huck, da Globo, contará com uma parte ao vivo neste final de semana. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a decisão foi tomada que a emissora intensifique a cobertura das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

A intenção é que uma parte do Domingão vá ao ar ao vivo para incentivar a população a enviar ajuda para as vítimas das enchentes e também trazer reportagens especiais sobre o assunto. Além disso, pode acontecer uma interação maior com o Fantástico, que terá uma cobertura maior sobre a tragédia.

A outra parte do Domingão com Huck foi gravada na última quinta-feira, 9, e terá mais uma etapa da Dança dos Famosos.

Vale lembrar que o apresentador Luciano Huck faz raras edições ao vivo do Domingão com Huck. Ele acredita que seu programa não tem a necessidade de ser transmitido ao vivo em todo final de semana. Por isso, a maioria das edições é gravada na quinta-feira anterior ao domingo de exibição.

Recado de Luciano Huck para Gracyanne Barbosa

O apresentador Luciano Huck repercutiu a participação do cantor Belo em seu programa Domingão com Huck, da Globo, ao mandar um recado para Gracyanne Barbosa. Na atração desta semana, ele esclareceu que fez apenas uma brincadeira sobre arrumar um novo crus para o cantor após a separação do ex-casal.

"Semana passada eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça, e se eles quiserem voltar, que voltem, quem sou eu para dar pitaco. Eu quero mais é celebrar, vocês são conhecidos há tanto tempo", disse ele.

E completou: "Então, Gracy, um beijo para você, espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira com o Belo. Beijo no coração".