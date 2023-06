Diretor da Globo nega proposta indecente para Alexandre Frota: "Pessoa deplorável"

Diretor da Globo nega proposta que teria feito para o galã; entenda a confusão

O diretor Wolf Maya, que foi responsável por grandes sucessos na televisão, ficou irritado e rebateu uma fala grave de Alexandre Frota. Ele negou que tenha tentado ir para a cama com o galã nos bastidores de um trabalho.

"No passado, o Alexandre fez comigo seus melhores trabalhos como ator e não precisei comê-lo para isso. Fomos amigos. No presente, ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os de Brasília", disse entrevista ao Hugo Gloss.

O diretor resolveu se pronunciar após o ator contar uma história que teria acontecido nos bastidores da novela Livre Para Voar, exibida em 1985. Frota contou ao podcast Não é Nada Pessoal que recebeu uma proposta indecente.

Segundo ele, o elenco estava gravando em Poços de Caldas, em Minas Gerais, quando ele foi surpreendido pelo convite. Tudo teria acontecido no hotel no qual Alexandre Frota estaria hospedado ao lado dos colegas que atuavam na produção.

"O Wolf correu atrás de mim em Poços de Caldas. Estava fazendo novela lá. Ele me chamou no quarto e veio com aquele papo: 'Tira a calça aí, caramba'. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: 'P*orra, Wolf, tá louco?' E peguei e saí do quarto. Ele estava de roupão. Vai ficar p*to com isso. Foi só dessa vez e depois ficamos amigos", disse ele rindo. "Depois disso fiz outros trabalhos com eles, fiz [a peça] 'Blue Jeans', e ele nunca tocou no assunto comigo, tipo: 'Pô, tu lembra lá quando a gente estava fazendo a novela'", finalizou.

MAIS REVELAÇÕES

O ex-deputado federal Alexandre Frota (59) relembrou detalhes do relacionamento que teve com a atriz Claudia Raia (56) no passado. Em participação no podcast Não É Nada Pessoal, ele revelou como eles se conheceram e uma situação inesperada que viveram na lua-de-mel.

Ele começou contando que os dois se conheceram por causa de um desfile de carnaval. "Falaram que a Eva ia ser a Claudia Raia, namorada do Jô Soares. E aí ficou aquela coisa porque pensei que tinha que conhecer. Aí tinha uma feijoada no Rio muito famosa chamada Feijoada do Amaral, que é tipo um pré-carnaval. E eu fui na parada já sabendo que eu ia ser o Adão. Quando cheguei dei de cara com a Claudia, vi e falei: 'irmão, essa mulher não vai ser mais do Jô, vai ser minha", disse ele.