Alexandre Frota revela detalhes de como conheceu Claudia Raia: 'Fui para o ataque'

Ex-marido de Claudia Raia, Alexandre Frota revela detalhes de como se conheceram e situação inesperada na lua de mel

O ex-deputado federal Alexandre Frota (59) relembrou detalhes do relacionamento que teve com a atriz Claudia Raia (56) no passado. Em participação no podcast Não É Nada Pessoal, ele revelou como eles se conheceram e uma situação inesperada que viveram na lua-de-mel.

Ele começou contando que os dois se conheceram por causa de um desfile de carnaval. "Falaram que a Eva ia ser a Claudia Raia, namorada do Jô Soares. E aí ficou aquela coisa porque pensei que tinha que conhecer. Aí tinha uma feijoada no Rio muito famosa chamada Feijoada do Amaral, que é tipo um pré-carnaval. E eu fui na parada já sabendo que eu ia ser o Adão. Quando cheguei dei de cara com a Claudia, vi e falei: 'irmão, essa mulher não vai ser mais do Jô, vai ser minha", disse ele.

Mesmo com a atriz comprometida com outro, ele não deixou de paquerá-la. "Pensei nisso e fui para o ataque. Troquei uma ideia com ela e passaram alguns dias. A relação dos dois estava estremecida e eu resolvi perguntar onde ela estava. E ela estava gravando o programa do Jô. Eu entrei dentro do teatro e peguei ela pela mão na frente do Jô Soares. Lembro até hoje que ele ficou olhando para a minha cara", afirmou.

Então, Frota relembrou uma situação que aconteceu durante a lua de mel deles. "A gente viajou para o Hawaii e, quando a gente estava dentro do navio, na hora do jantar, ela me aparece com um vestido e um chapéu maior que um mexicano. Aí tive uma discussão com ela por causa disso. Ela tinha uma mala cheia de chapéus e eu sei que peguei toda a mala, fui na beirada do navio e joguei aquele monte de chapéu no mar", afirmou.

Por fim, ele citou o fim do relacionamento deles. "Vivemos muitas histórias e fizemos muitas coisas legais, mas eu era muito novo e ela também. Aí obviamente chegou uma hora que a coisa não deu certo. Partiu de mim", afirmou.

Claudia Raia já relembrou o casamento com Alexandre Frota em entrevista

Em participação no programa Vai Fernandinha, do Multishow, Claudia Raia relembrou detalhes do dia do casamento com Alexandre Frota. "O Alexandre foi no Chacrinha e avisou o pessoal que ia casar segunda, 19h, na igreja da Candelária. Tinha 10 mil pessoas na porta da igreja. Fui deitada no carro e, quando abriu a porta, estiquei o pé e uma fã tomou meu sapato. Saí com um pé só, fiquei horas na meia ponta", disse ela.

E completou: "Minha mãe veio e falou: 'Não casa, esse homem não é para você'. Cheguei no altar e não tinha ninguém da minha família. Minha mãe estava tendo uma hemorragia, foi levada para o hospital pela minha irmã. Eu tinha um véu de 18 metros, deslumbrante. Os fãs picotaram, virou Chanel".

Por fim, ela lembrou da lua de mel. "Fui pra lua de mel no Havaí. Odeio praia, onda. O que eu vou fazer no Havaí? Não tinha como dar certo. Mandei fazer ternos, ele não usou nenhum. Ele pegou a chapeleira e jogou no mar. Eu vendo meus chapéus de linho indo embora... Não acreditava que eu casei com essa pessoa. Falei: 'Não vou ficar com você'. Peguei outro quarto para mim e fiquei 5 dias brigada com ele, no mesmo navio", contou.