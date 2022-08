Dira Paes exibe vídeo de Gabriel Sater nos bastidores de Pantanal: "Foi um prazer"

Dira Paes se despede das cenas com o ator Gabriel Sater e relembra vídeo dele tocando viola nos bastidores das gravações da novela Pantanal

Nesta sexta-feira, 26, a atriz Dira Paes (53) postou em suas redes sociais um vídeo de Gabriel Sater (40) tocando viola nos bastidores da novela Pantanal, da Globo.

O vídeo foi uma forma da atriz se despedir do companheiro de tela após a saída do personagem Trindade da novela das nove global. Na legenda, Dira fala: "Ontem o Cramulhão foi embora em #Pantanal e hoje trago pra vocês essa violada nos bastidores dos queridos e talentosos @gabrielsateroficial e @guitoshow. Foi um prazer dividir cena e afeto aqui contigo, Gabriel. Foi um prazer te ouvir e te ver mostrar sua arte".

No vídeo ainda podemos ver José Loreto, que interpreta Tadeu na novela Pantanal, curtindo o som junto com eles.

Veja o vídeo de Gabriel Sater com Guito:

Dira Paes relembra primeira novela

Ainda no mês de agosto, a atriz Dira Paes fez um TBT em suas redes sociais, relembrando sua primeira novela na Globo. A atriz compartilhou no feed do Instagram uma foto da sua primeira novela na TV Globo, Irmãos Coragem.

No remake da novela exibida em 1995 na emissora, Dira interpretava a personagem Potira, e dividiu com os fãs um registro em que aparece abraçada com o ator Ilya São Paulo (58), o Jerônimo Coragem. Na imagem, o personagem está com a roupa suja de sangue.

"#tbt do último capítulo de #IrmãosCoragem ao lado de Ilya São Paulo, minha primeira novela na @tvglobo", escreveu a artista na legenda da publicação. Vale lembrar que atualmente a atriz está no ar na novela Pantanal, interpretando a personagem Filó.

Veja a postagem da atriz sobre Irmãos Coragem, a sua primeira novela na Globo:

