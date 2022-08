Em dia de TBT, Dira Paes relembra primeira novela na Globo

A atriz Dira Paes recordou uma foto do penúltimo capítulo da novela 'Irmão Coragem', sua primeira personagem na Globo

Dira Paes(53) aproveitou o dia de TBT para relembrar um momento muito importante de sua carreira. Nesta quinta-feira, 18, a atriz compartilhou no feed do Instagram uma foto da sua primeira novela na TV Globo, Irmãos Coragem.

No remake da novela exibida em 1995 na emissora, Dira interpretava a personagem Potira, e dividiu com os fãs um registro em que aparece abraçada com o ator Ilya São Paulo (58), o Jerônimo Coragem. Na imagem, o personagem está com a roupa suja de sangue.

"#tbt do último capítulo de #IrmãosCoragem ao lado de Ilya São Paulo, minha primeira novela na @tvglobo", escreveu a artista na legenda da publicação. Vale lembrar que atualmente a atriz está no ar na novela Pantanal, interpretando Filó.

Confira a foto da primeira novela de Dira Paes na Globo:

Dira mostra bastidores com José Loreto

Recentemente, Dira compartilhou uma foto especial ao lado de José Loreto (38) e Marcos Palmeira (58), o Tadeu e Zé Leôncio na nova versão de Pantanal (TV Globo). No Instagram, a atriz surgiu ao lado do seu filho e do seu marido na novela e encantou os seguidores. Na legenda, a artista brasileira celebrou a gravação do episódio que prometeu fortes emoções ao público.

