Dira Paes compartilha vídeo especial dos bastidores de 'Pantanal' e reflete sobre o final da novela

Em vídeo especial, Dira Paes mostrou as maravilhas do Pantanal e refletiu sobre o final da novela

Redação Publicado em 07/10/2022, às 13h29

O público está à todo vapor com a expectativa para o último capítulo de Pantanal! E Dira Paes (53) também, já que nesta sexta-feira, 7, Dira usou as redes sociais para compartilhar um vídeo especial dos bastidores da novela.

Em seu perfil do Instagram, Dira Paes, a atriz que deu vida à Filó no remake 'Pantanal', compartilhou um vídeo em que mostra todas as belezas do pantanal, e aproveitou para refletir sobre o final da trama das 21h.

Com o vídeo, Dira mostrou algumas belezas do Pantanal e alguns momentos especiais que viveu com os colegas de elenco.

"Hoje o sol se põe lá pro lado do Pantanal. Hoje termina uma história que não começou esse ano, começou em 1990 e eu tive o privilégio de agora fazer parte dela.Dedico esse vídeo a vocês, nosso público, nossos telespectadores, nosso termômetro, que desde que minha Filó nem era minha ainda, vibram, sofrem, acolhem e se apaixonam por essa personagem. Dedico aos meus queridos parceiros de cena. Esse foi um trabalho muito especial. Criamos uma família nesse processo de meses de ensaios, gravações, viagens, encontros", iniciou Dira.

"Dedico a toda equipe técnica, diretores, câmeras, ao nosso autor, à família do nosso autor, caracterizadores, camareiras, cozinheiros, todo mundo que moveu uma folha que seja, pra que essa beleza toda fosse ao ar. Dedico à minha família que com muito amor e suporte me cuidaram até em minhas ausências, na correria, nos cansaços. Espero que essa obra permaneça no coração e na memória de vocês como a primeira versão ficou. Que o Pantanal do nosso Brasil ganhe um novo significado, um novo cuidado e atenção dessa geração e das próximas. Ansiosos pro capítulo final? AAAAAARA, TÁ BÃO BISURDO", finaliza.

Veja o post de Dira Paes sobre o final de Pantanal: