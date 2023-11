Destaque no The Voice Brasil, Luana Camarah voltou para o reality após integrar banda famosa

Depois de deixar o The Voice Brasil, talento vocal de Luana Camarah proporcionou que ela assumisse os vocais de uma banda de rock famosa

Destaque da primeira noite de Audições às Cegas do The Voice Brasil, a cantora Luana Camarah (35) surpreendeu os telespectadores do programa. Isso porque ela foi finalista da segunda temporada do reality show, o qual permitiu que ela conseguisse assumir os vocais de uma banda de rock famosa.

Muito elogiada por seu timbre de voz único, Luana, que sempre defendeu a bandeira do rock in roll, já atuou como vocalista da Banda Malta. Em 2016, a artista foi escolhida para substituir o cantor Bruno Boncini, que decidiu seguir carreira solo.

Na época, o anúncio da mudança foi feito por Fátima Bernardes, no programa Encontro, da TV Globo. A estreia de Luana na banda veio acompanhada de uma música nova, intitulada Indispensável para Mim.

Com a banda Malta, Luana lançou os discos Indestrutível e Álbum IV, além de alguns singles. Apesar do ótimo desempenho à frente do grupo, em 2020 a artista resolveu partir em carreira solo e desde então tem realizado shows pelo Brasil.

"Acho que foi o caminho natural das coisas. A gente percebeu que estava forçando demais uma coisa que não ia acontecer naturalmente", disse o guitarrista Thor Moraes sobre a saída da cantora em entrevista ao Splash.

APRESENTAÇÃO NO THE VOICE BRASIL

Na noite desta terça-feira, 28, Luana Camarah deixou os jurados de boca aberta após aparecer no palco do The Voice Brasil. Ela surgiu nas Audições às Cegas cantando o hit Troca de Calçada, da rainha da Sofrência Marília Mendonça.

Durante a performance, Luana fez as quatro cadeiras dos jurados virarem, inclusive, de Lulu Santos, seu antigo técnico. No entanto, ele acabou sendo bloqueado por Carlinhos Brown, que em 2013 por pouco não levou a artista para seu time

Apesar da briga entre os técnicos, desta vez quem foi escolhida por Luana foi a cantora IZA, que não poupou elogios à caloura e se revelou grande fã do seu trabalho artístico. “Eu sou muito sua fã. Você é uma estrela. Quando você subiu no palco, pela primeira vez, eu nunca mais esqueci. O mais me encanta em você é o quanto você é completa”, disse IZA.