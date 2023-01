De Maria Bonita a coqueiro; relembre os famosos que mais surpreenderam no The Masked Singer

Reality musical ganha nova temporada neste domingo com novos famosos usando as fantasias

Sucesso na televisão brasileira, o programa The Masked Singer Brasilganha uma nova temporada neste domingo, 22, e já aguça a curiosidade dos telespectadores e fãs do programa para descobrir de quem são as vozes por trás das fantasias inusitadas. Relembre a seguir famosos que surpreenderam com sua participação no reality musical.

Logo na primeira temporada, a voz do cantor Sidney Magal (72) já deixou os jurados e telespectadores encantados --e confusos. O artista, dono de sucessos como Sandra Rosa Madalena e Meu Sangue Ferve Por Você vestia a fantasia do Cachorro Quente, que se chamada Dogão. Ele revelou, no dia de sua eliminação, que topou o convite para agradar sua netinha, que na época tinha um ano e meio, que se divertia vendo o avô fantasiado.

Ainda na mesma edição, a fantasia do Coqueiro chamou atenção do público. Por trás dos grandes óculos escuros estava Marcelinho Carioca (51), ex-jogador de futebol e político brasileiro. Apesar de ter sido o terceiro desmascarado do programa, ele deixou os fãs do reality chocados por ser um competidor um tanto quanto inusitado. Ele foi descoberto pela atriz e jurada Taís Araujo, que confessou ter tido um crush nele na adolescência.

Já na segunda temporada, exibida também em 2022, uma fantasia surpreendente foi a Rosa. Por trás dela estava ninguém mais, ninguém menos, que a rainha do rebolado, Gretchen (63). A cantora surpreendeu os jurados e, após ser desmascarada, revelou que escondeu sua participação no programa até de seu marido, Esdras de Souza, músico com quem a também atriz e apresentadora é casada desde o ano de 2020.

Outra surpresa veio em dose dupla: As fantasias de Maria Bonita e Lampião encantaram os corações dos fãs do reality, que se alegraram ainda mais ao descobrir que os cantores Lexa (27) e MC Guimê (30) estavam por trás dos bonecos. Agora, o funkeiro vive outro reality dentro da emissora, fazendo parte do grupo Camarote da 23ª edição do Big Brother Brasil, que teve início na última segunda-feira, 16.

Além disso, outra participante da mesma edição do BBB também esteve presente na segunda temporada de The Masked Singer Brasil. Aline Wirley (41), ex-integrante do grupo Rouge --dono do grande sucesso Ragatanga-- esteve na competição musical vestindo a fantasia de Carangueijo. Ao ser desmascarada, ela mandou uma mensagem para seu filho, Antonio, fruto do casamento com o ator Igor Rickli.

"Não teve uma vez que a mamãe pisou nesse palco que ela não pensava em você, que ela não lembrou de você. O Antonio é muito ele, ele dança, sacode... Eu pensava nele e me lembrava de tanta coisa. O quanto é bom só estar, só ser, ser livre. Não era sobre mim, era sobre preencher isso aqui e ser feliz", afirmou ela, no palco da atração de domingo.