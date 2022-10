Danilo Gentili diz que pensou em deixar o SBT após saída de Léo Lins

Humorista Danilo Gentili disse que ficou abalado com a demissão do colega de elenco

31/10/2022

Durante uma entrevista, o apresentador e humorista Danilo Gentili (43) revelou que chegou a pensar em deixar o SBT depois que a emissora paulista demitiu o humorista Léo Lins.

O comediante foi desligado do canal de Silvio Santos após fazer uma piada com uma criança que tinha hidrocefalia. Danilo disse que ficou muito abalado com a saída do colega de elenco de seu programa, o The Noite.

“O Léo não foi demitido por causa de uma piada, não foi só uma piada, foi uma sequência de algumas coisas que rolaram. Vou confessar uma coisa que não confessei em lugar nenhum. Eu pensei em parar tudo e ir embora!”, confessou, durante uma conversa no Flow Podcast, nesta sexta-feira, 28.

“É uma família o The Noite entendeu? Comediante é tudo disfuncional, comediante é tudo maluco! A minha família são esses caras que trabalham comigo e quando isso rolou eu fiquei muito chateado, é igual perder um irmão”, comentou o humorista.

Demitido no começo de julho, Léo Lins contou uma piada com crianças que têm hidrocefalia e são assistidas pela AACD, envolvendo o Teleton, o que deixou o SBT bastante irritado. O ator acabou sendo chamado pelo RH da emissora, sendo informado de sua demissão.

Léo Lins é conhecido por fazer piadas que não agradam a maioria do público, e acumula uma sequência de polêmicas em suas costas. Em 2019, o comediante teve um show cancelado na cidade de Taubaté, após fazer piada com as autoridades locais.

