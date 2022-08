Daniela Albuquerque relembra sua trajetória como apresentadora

A apresentadora Daniela Albuquerque relembrará sua trajetória profissional em entrevista no programa de Luís Ernesto Lacombe

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 19h51

Nesta quinta-feira, 18, Daniela Albuquerque (40) será entrevistada pelo jornalista Luís Ernesto Lacombe e relembrará sua trajetória profissional no programa “Agora com Lacombe” na RedeTV!.

“Passei muita dificuldade, uma infância bem simples, mas sempre recordo com alegria, uma saudade. Me considero uma vencedora. Perdi meu pai muito cedo, então minha mãe teve que batalhar pra cuidar da gente [de mim e meus irmãos]. Tivemos que morar na casa da avó, uma casa que não tinha nem saneamento básico”, relembrou Daniela sobre sua juventude em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

A primeira experiência profissional de Daniela foi como babá: “Quando comecei eu tinha 12 [anos]. Ganhava só para cuidar dos filhos, mas eu fazia coisas a mais. Se tinha uma louça suja na pia, eu lavava, dava uma ajeitada na casa”.

Além da formação em Jornalismo e Teatro, a apresentadora ainda relembrou sobre seus trabalhos como modelo. “Fui miss da cidade, depois comecei a participar de concursos, não regionais, mas estaduais também. Fui para a capital, Campo Grande, em um concurso muito legal, que me trouxe para São Paulo”, relembrou.

Atualmente, Daniela está a sete anos no comando do programa “Sensacional” da RedeTV!. “Amo entrevistar as pessoas, saber da história, porque não é só perguntar, é sentir quando contam uma história. Estou ali de corpo e alma prestando atenção em cada detalhe”, comentou a apresentadora na entrevista que vai ao ar às 23:45h.

Festão!

Recentemente, Daniela Albuquerque celebrou a chegada dos seus 40 anos com uma festa pra lá de luxuosa ao lado dos amigos e da família.

Na postagem para as redes sociais, a apresentadora revelou que usava um vestido de 8kg. Porém, o vestido pesado não a impediu de arrasar na pista de dança.