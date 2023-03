Dança dos Famosos: Thiago Oliveira já trabalhou em programa de fofocas e foi aconselhado por Silvio Santos

Jornalista faz parte do grupo B no quadro Dança dos Famosos, que estreou a nova temporada no último domingo, 19

O jornalista Thiago Oliveira (38) é mais uma das celebridades participantes do quadro Dança dos Famosos no ano de 2023. Participante do grupo B da competição, ele espera o nascimento de Ella, sua primeira filha com a influenciadora Bruna Matuti, e atualmente trabalha como apresentador no É de Casa. Porém, o que muitos não sabem é que ele já trabalhou de madrugada na rádio, ao lado de Sônia Abrão e recebeu um grande conselho de Silvio Santos.

Oliveira se formou em jornalismo em uma faculdade de São Paulo, e ainda na faculdade, entre os anos de 2002 e 2004, trabalhou nas madrugadas da rádio Sucesso. Em entrevista ao UOL, ele contou que lia cartas de amor e fazia uma seleção de canções para os apaixonados. Porém, ele pediu para trabalhar no horário da tarde, para conseguir conciliar a rotina de estudos.

Foi em seu trabalho como locutor na parte da tarde que ele entrevistou Sônia Abrão e, após o fim da rádio, recebeu um convite da apresentadora para trabalhar com ela, na Record, no programa Sônia e Você. Ele ficou até o ano de 2006 na emissora, tempo o suficiente para entrevistar Silvio Santos e receber um conselho para sua carreira de apresentador.

"Silvio perguntou: 'O que você quer ser?'. Eu respondi apresentador. Ele olhou para mim e falou: 'Vou te dar uma dica. Toda vez que você estiver apresentando, nunca fique chapado no vídeo', e fez o movimento de ficar de lado, nunca de frente para a câmera. 'Dá mais tranquilidade e intimidade para quem está assistindo'. Nunca esqueci aquilo", relembrou.

+ Leia também: Com disputa inédita, estreia da Dança dos Famosos conquista o público

Então ele passou a trabalhar na TV Gazeta, como apresentador do BestShop TV. Após anos vendendo itens pela televisão, ele idealizou um novo programa esportivo para a emissora, que foi aprovato e ficou sob seu comando até 2013, quando ele foi demitido do canal. Depois, ele passou pelo SporTV até 2018, quando entrou para a Globo, como apresentador do Hora Um e do Bom Dia São Paulo, como colunista de esportes.

No ano de 2021, ele começou a apresentar o Esporte Espetacular e também foi colunista de esportes do Mais Você, onde chegou até a receber uma cantada da apresentadora Ana Maria Braga. Desde julho de 2022, ele trabalha como apresentador do programa É de Casa, ao lado de nomes como Maria Beltrão, Talitha Morete e Rita Batista.

Agora, no Dança dos Famosos o apresentador faz parte do grupo B, ao lado de Daiane dos Santos, Bruno Garcia e Rafa Kalimann. O quarteto dançou o sucesso You Make me Feel (Mighty Real) e ficou em segundo lugar na classificação geral, com 59 pontos, atrás apenas do grupo C, composto por Belo, Juliana Alves, Douglas Silva e Carla Diaz.

CONHEÇA A VIDA AMOROSA DE THIAGO OLIVEIRA

O apresentador já teve um relacionamento sério com a publicitária Yasmin Calil. Os dois moraram juntos por quatro anos e se casaram em 2018. Um ano depois, o casal anunciou o divórcio. Na época, Oliveira compartilhou uma série de vídeos em seu Instagram, afirmando que o término foi "respeitoso e amigável."

Pouco tempo depois, o jornalista anunciou o namoro com sua atual esposa Bruna Matuti. Os dois oficializaram o namoro em 2020, e se casaram no civil no ano de 2021. No fim do ano passado, em dezembro de 2022, eles fizeram um casamento em casa, para apenas 11 pessoas e compartilharam alguns detalhes nas redes sociais. Agora, o casal espera o nascimento de sua primeira filha, Ella.