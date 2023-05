Dança dos Famosos: saiba quais artistas estão na repescagem

Após a apresentação do funk, quatro duplas foram para a repescagem da Dança dos Famosos

Neste domingo, 7, aconteceu mais uma apresentação da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e após as sete duplas se apresentarem no ritmo do funk, o público conheceu os quatro casais que vão disputar a repescagem feminina.

Carla Diaz abriu a disputa, com a performance de Café da Manhã, de Luisa Sonza e Ludmilla. "Vou ter que rebolar para eles?", brincou a atriz ao ver que Tony Ramos estava no palco da atração.

Juliana Alves foi a segunda a se apresentar, e impressionou ao dançar a música Chama Ela, de Lexa. "Vocês trouxeram vários movimentos característicos, como o Passinho do Romano, que quem não faz, não está dançando funk", pontuou Carlinhos de Jesus.

Depois foi a vez de Heloisa Périssé se apresentar. A atriz ganhou elogios de Tatá Werneck ao performar a música Nem On, Nem Off, de Pocah. "Eu tô muito feliz. Ver você dançando, foi lindo", ressaltou.

A quarta a se apresentar foi Priscila Fantin, com a música Dançarina, sucesso de Pedro Sampaio. "Uma atleta", elogiou a atriz Gloria Pires, jurada da competição.

Rafa Kalimann foi a quinta a se apresentar e chamou a atenção ao rebolar ao som de Proibidona, de Anitta, Gloria Groove e Valesca Popozuda. "Parecia que vocês estavam brincando", comentou a atriz Susana Veira, que também estava no júri da atração.

A sexta a se apresentar foi a cantora Gabi Melim. A música escolhida foi Bagunça, de Pedro Sampaio. Mesmo recebendo elogios dos convidados, a artista não recebeu notas altas do júri técnico.

Daiane dos Santos foi a última a se apresentar, e arrancou nota 10 de Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo ao dançar a música Ensaio das Maravilhas", de Pedro Sampaio e Thaysa Maravilha.

Após a soma dos votos, a classificação geral definiu as três duplas que estão na próxima fase da competição: Daiane dos Santos, Carla Diaz e Juliana Alves. Já Priscila Fantin, Rafa Kalimann, Heloisa Périssé e Gabi Melim estão na repescagem.

Confira a classificação geral da competição:

Classificação da Dança dos Famosos - Reprodução/Globo

