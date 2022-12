Cristiana Oliveira homenageia Daniella Perez em aniversário de morte: "O Brasil nunca te esqueceu"

Cristiana Oliveira fez uma homenagem para Daniella Perez nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 28, se completa 30 anos que a atriz Daniella Perez (1970-1992) foi assassinada por seu colega de elenco, Guilherme de Pádua (1969-2022) e a ex-esposa dele, Paula Thomaz.

No Instagram, Cristiana Oliveira, que era amiga de Dani, fez uma homenagem emocionante pelo seu aniversário de morte. Em uma sequência de fotos, a artista falou sobre a memória da dançarina.

"O Brasil nunca te esqueceu, Dani. Muito amor por você. 30 anos sem a sua presença física, mas sempre na memória e no nosso coração. De onde você estiver, sinta nossa saudade", legendou Cristiana.

Os fãs da dupla, logo, se manifestaram: "Linda e sempre de alto astral. Deixa muitas saudades", disse uma. "Tão menina, eu me lembro como se fosse hoje", escreveu outra.

Na época do crime, Daniella era protagonista da novela "De Corpo e Alma", escrita por sua mãe, Glória Perez (74). Guilherme fazia par romântico com a atriz na trama.

Daniella foi alvo de uma vingança de Guilherme de Pádua destinada à Glória Perez. Ele e a esposa não aceitavam o papel dele ser diminuído na trama.

Galã de Travessia foi casado com atriz assassinada nos anos 90

Raul Gazolla (67) é um eterno galã das novelas da Globo. Atualmente, ele dá vida a Vandami, personagem de Travessia, trama de Gloria Perez. O que muitos não sabem é que a autora da história já foi sogra do artista, quando ele foi casado com Daniella Perez.

Raul e Daniella viveram três anos juntos, entre 1989 e 1992. Eles se conheceram quando a artista ainda não havia começado a atuar, e se destacava como dançarina. Por causa de seu trabalho, ela, aos 19 anos, conheceu o ator --que era 14 anos mais velho.

"Ela era bailarina ainda, não era atriz. Eu fazia Kananga do Japão e Christiane Torloni, que era meu par na trama, ia dançar na novela com o Carlinhos de Jesus. O autor então escolheu uma bailarina para dançar comigo e a escolhida foi a Daniella", relembrou Gazolla, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda. "Eu sonhava com ela desde a adolescência. Quando eu a vi pela primeira vez, pensei: 'Meus Deus, é ela'. Eu me encantei e logo depois me apaixonei."