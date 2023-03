Coruja é desmascarada no The Masked Singer Brasil; saiba quem é

O artista que estava fantasiado de Coruja se despediu do programa da TV Globo neste domingo, 19

Neste domingo, 19, a Coruja se despediu do The Masked Singer Brasil! Após as batalhas e a decisão dos jurados, o público descobriu que Babu Santana estava embaixo da fantasia.

"Eu queria continuar, mas sair daquela cabeça foi muito bom", disse o ator e o ex-participante do Big Brother Brasil. "Foi tudo muito lindo, a rotina de dança, a rotina de estúdio, que é uma coisa nova na minha vida", completou ele.

Babu contou para a apresentadora Ivete Sangalo que sua família não estava sabendo que ele era a Coruja. O ator conseguiu enganá-los, pois contou que estava gravando as externas da novela Amor Perfeito, que estreia nesta segunda-feira, 20, na Globo. "Falei para eles que estava gravando cenas externas da novela."

Jurada do programa, Sabrina Sato acertou que o ator estava por baixo da fantasia. "Essa coisa do professor, de gostar do povo... O Babu deu aulas no Big Brother Brasil, e ele é muito amado por todos nós", disse ela.

Confira o momento em que a Coruja foi desmascarada:

