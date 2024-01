Constrangedor! Plateia do 'Encontro' ignora apresentadoras e gera climão

Desânimo da plateia do 'Encontro' gera climão ao vivo; apresentadoras quiseram saber quem estava empolgada com o BBB24, mas ninguém levantou a mão

Uma situação constrangedora foi ao ar no Encontro exibido nesta segunda-feira, 8. É que as apresentadoras Tati Machado e Valéria Almeida tentaram sentir a empolgação da plateia do programa com a estreia do BBB 24.

Recebendo a última campeã da competição, a médica Amanda Meirelles, elas questionaram o público logo no início da atração. "Quem aqui tá ansioso pro BBB, gente? Tem alguém ansioso? Alguém, gente?", dispararam elas.

Só que todos permaneceram inertes e nem levantaram as mãos. O momento constrangedor viralizou nas redes sociais e gerou muitas reações dos internautas. Sobrou até para a convidada do programa.

"Gente, eu gargalhei aqui", comentou um. "Que situação, fiquei até com pena", comentou outro. "Quem teve a ideia de chamar essa mulher justamente nesse dia?", disparou outro.

Veja abaixo os vídeos do momento:

Como funciona o puxadinho do BBB24?

Os novos 13 candidatos do BBB 24 estão no pré-confinamento, mas ainda não estão garantidos no elenco do reality. Eles disputam 8 vagas no confinamento, que vão ser definidas em duas etapas. Na primeira etapa, o público de casa vota pelo site Gshow para escolher 1 homem e 1 mulher para integrar o elenco do programa.

Depois disso, os outros 11 nomes vão disputar mais 6 vagas, que vão ser escolhidas pelos brothers e sisters durante a noite de estreia na segunda-feira, 8. Tadeu Schmidt contou que o público pode votar até segunda-feira e a revelação dos vencedores vai ser na edição ao vivo; conheça os participantes do puxadinho e escolha seu favorito.