Como será o novo programa de Fátima Bernardes? Ela revela as primeiras imagens

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu os fãs ao revelar as primeiras imagens do seu novo programa na TV. Ela vai comandar a atração chamada Assim Como A Gente no GNT a partir de 13 de outubro de 2023. Assim, em um post nas redes sociais, a comunicadora comemorou a data de estreia e deu novos spoilers da atração.

No vídeo, Fátima mostrou o cenário, que é um tablado com poltronas e conta com plateia, e também falou sobre a sua expectativa para o novo desafio profissional.

"A sensação de chegar no GNT é a sensação de chegar em uma casa nova. Estou muito animada e desafiada, exatamente como eu gosto. Acho que é tão importante a gente conseguir conversar, mesmo com pessoas diferentes de nós e tentarmos encontrar alguma conexão. Acho que o programa vai trazer isso. Cada projeto eu tento buscar algo em mim diferente para oferecer para o público. Sempre que eu enxergo em algum projeto verdade, ele me pega. Momentos intensos de muita verdade”, disse ela.

O novo programa da apresentadora terá 10 episódios e será feito com entrevistas e conversas com dois convidados de cada vez. “Serão conversas muito sinceras e reveladoras que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração. Com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro”, afirmou ela recentemente.

Vale lembrar que Fátima Bernardes comanda o programa The Voice Brasil, da Globo, que é exibido em temporadas. Ela assumiu o reality show musical após sair do Encontro.

Fátima Bernardes desabafa sobre saudade ao curtir passeio em família

Recentemente, a apresentadora Fátima Bernardes dividiu com os seguidores algumas fotos ao lado de sua família. Ela aproveitou os registros para fazer um desabafo sobre a saudade que sente quando eles não estão juntos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a jornalista aparece sorridente ao lado dos filhos, Laura e Vinicius, da nora, Thalita Martins, e do namorado, o deputado Túlio Gadêlha. A artista também é mãe de Beatriz, fruto de seu casamento com William Bonner.

Fátima falou sobre a falta que sente dos filhos, que moram fora do Brasil. "Quando me perguntam: 'Matou a saudade dos filhos?', respondo que sim. Mas, na verdade, matei a saudade daquele dia e dos anteriores em que estivemos juntos. Mas e a saudade de hoje, de amanhã e dos muitos dias que virão? Essas, só vou matar no próximo abraço. Quem é mãe e tem filho longe sabe do que estou falando", escreveu ela.