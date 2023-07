Fátima Bernardes desabafa sobre saudade ao curtir passeio em família

A apresentadora Fátima Bernardes mostrou as fotos que fez durante um passeio com os filhos, a nora e o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes usou as redes sociais para dividir com os seguidores algumas fotos ao lado de sua família. Ela aproveitou os registros para fazer um desabafo sobre a saudade que sente quando eles não estão juntos.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a jornalista aparece sorridente ao lado dos filhos, Laura e Vinicius, da nora, Thalita Martins, e do namorado, o deputado Túlio Gadêlha. A artista também é mãe de Beatriz, fruto de seu casamento com William Bonner.

Na legenda do post, Fátima falou sobre a falta que sente dos filhos, que moram fora do Brasil. "Quando me perguntam: 'Matou a saudade dos filhos?', respondo que sim. Mas na verdade matei a saudade daquele dia e dos anteriores em que estivemos juntos. Mas e a saudade de hoje, de amanhã e dos muitos dias que virão? Essas, só vou matar no próximo abraço. Quem é mãe e tem filho longe sabe do que estou falando", escreveu ela.

Os internautas concordaram a apresentadora nos comentários. "Eu nem sou mãe e já tô com saudade", confessou Túlio. "Exatamente assim… a saudade nunca mais sairá de nós. Mas com amor e felizes porque eles estão bem", escreveu uma seguidora. "A saudade de um filho nunca acaba", disse outra. "Que bom ter a família unida mesmo morando tão distante! Parabéns!", falou uma fã.

Confira a publicação:

Fátima visita parentes de namorado na Dinamarca

Na última quinta-feira, 20, a apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu seus seguidores ao compartilhar seu novo destino de férias. Acompanhada de seu namorado, Túlio Gadêlha, ela está aproveitando para visitar a Dinamarca pela primeira vez. Em clima romântico, a jornalista aproveitou para visitar parentes do companheiro que vivem no país.

Em seu Instagram, ela compartilhou um vídeo com uma série de registros do destino europeu. "Nossa primeira vez na Dinamarca visitando tias e tios dele. Nada como conhecer um lugar pelos olhos de quem mora ou nasceu no país", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.