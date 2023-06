Comentarista Paulo Morsa morre aos 78 anos e deixa fãs e colegas em choque

Comentarista Paulo Morsa morre aos 78 anos; ele fez sucesso integrando o 'Jogo Aberto', da Band

Morreu nesta segunda-feira, 19, um dos comentaristas esportivos mais queridos pelo público, Paulo Roberto Martins, que era conhecido como Paulo Morsa. Aos 78 anos, ele não resistiu ao passar por um procedimento no coração.

A notícia foi confirmada por vários amigos do especialista em futebol que prestaram homenagens nas redes sociais durante a madrugada. Todos estão muito abalados com a perda do profissional.

Ao longo da carreira, ele teve passagens pela Rádio Gazeta, Rádio Globo, TV Cultura e Record, mas foi na Band que fez história ao participar dos programas de debate esportivo, como o Jogo Aberto. Sempre muito carismático, ele fazia sucesso com suas piadas e sem humor ácido.

Assim que souberam da notícia, amigos prestaram homenagens para Morsa. "Meu amigo Paulo Roberto Martins, obrigado por tudo! Jamais vou esquecer o que você fez por mim, incentivando e dando oportunidades na carreira. Que sua passagem seja de luz, você foi gigante e generoso. Foi divertido conviver contigo na Globo, CBN, Record e Transamerica", escreveu Eduardo de Meneses, também jornalista da área.

Outro que se pronunciou foi Odinei Ribeiro. "Recebi a notícia do amigo, Eduardo Silva, faleceu em Atibaia, Paulo Roberto Martins. Segundo informações, Paulo não resistiu a uma angioplastia. Trabalhei com Paulo Roberto Martins na rádio Record de São Paulo no início dos anos 2000. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos", declarou

Atualmente, o comentarista também era atuante na Rádio Transamérica, em São Paulo. Por seu trabalho como comentarista, ele foi eleito duas vezes o melhor da área pela ACEESP (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo).

