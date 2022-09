Clã Kardashian-Jenner mostra lado bem-humorado em paródia da série “Casa do Dragão”

A família Kardashian-Jenner participou de esquete com o apresentador James Corden onde faziam sua versão da série “Casa do Dragão”

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 16h31

Nesta quinta-feira, 22, Kim Kardashian (41) arrancou gargalhadas de seus fãs com compartilhar um vídeo divertido que gravou ao lado do apresentador James Corden.

A esquete feita para o talk-show The Late Late Show do apresentador fazia uma brincadeira com a série “Casa do Dragão”, baseada no universo de Game Of Thrones e que acompanha a família Targaryan.

Na paródia, acompanhamos a briga da família “Targashian”, mistura da família da série com as Kardashians, pelo trono.

Durante os quase 6 minutos, o personagem de James Corden e Kim ficam brigando pelo trono e realizando depoimentos iguais aos do reality-show The Kardashians, que acompanha a vida da família de socialites.

A matriarca da família Kardashian-Jenner, Kris Jenner (66), também marcou presença e divertiu os fãs que acompanharam a esquete.

Ao final do clipe, Kylie Jenner (25) aparece de surpresa e fica com o trono disputado por Kim e pelo apresentador do talk-show.

Nos comentários do vídeo publicado no YouTube, os fãs da família adoraram a brincadeira. “Não estou nem mentindo... poderia assistir 8 temporadas disso”, escreveu um seguidor. Outro fã escreveu: “E eles dizem que Kim e a família não tem talento? Deem um script para elas e elas performarão brilhantemente”.

Confira aqui a esquete!

Elas estão de volta!

Ainda nesta quinta-feira, a segunda temporada do reality show The Kardashians teve seu primeiro episódio lançado.

Nesta temporada da série exibida no Brasil pelo streaming Star+ irá mostrar o drama de Khloé Kardashian com Tristan Thompson, o casamento de Kourtney Kardashian com Travis Barker, o problema de Kendall com Kylie, a polêmica entrevista de Kim na Variety e um momento delicado com a saúde de Kris Jenner.