Cid Moreira deixa mensagem de luto por Glória Maria nas redes sociais

O jornalista Cid Moreira veio às suas redes sociais se abrir sobre o luto que está sentindo em relação à morte de Gloria Maria nesta quinta-feira, 2

Cid Moreira fez um vídeo de luto após a morte de sua colega de trabalho, Glória Maria, nesta manhã de quinta-feira, 2. O apresentador divulgou um vídeo em suas redes sociais se abrindo e falando a falta que ela fará, e a importância que a jornalista teve.

"Oi pessoal, estou impactado", começou o apresentador, que continuou: "Conheci a Glória em 1969, antes do lançamento do jornal. Eu devia ter uns 17 ou 18 anos. Ela sempre foi uma profissional excelente, colega maravilhosa. Ela viveu gloriosamente, lamento muito".

Na legenda, Cid escreveu: "Não tem como traduzir a dor de perder alguém tão especial, o carinho por ela é de longa data".

Glória Maria morre no Rio de Janeiro

A famosa faleceu nesta manhã, no Rio de Janeiro, devido a metástases de um câncer que enfrentava desde 2019. Em nota, a Globo esclareceu as complicações de saúde que Glória teve:

"A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria."