Chris Flores relembra que já foi vítima de vazamento de dados

Chris Flores revela que já teve informações vazadas quando perdeu um bebê há alguns anos

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 09h55

A apresentadora Chris Flores surpreendeu ao relembrar um caso que aconteceu em sua vida ao comentar sobre a história da atriz Klara Castanho no programa Fofocalizando, do SBT. Ela contou que também já foi vítima de vazamento de informações pessoais no passado. A jornalista relembrou que passaram informações quando ela perdeu um bebê.

Em seu depoimento, Chris Flores lamentou o que aconteceu com a atriz. “Eu acho tudo muito lamentável e estou há dias sem dormir desde que isso estourou. Como eu disse aqui em outro programa, violência contra a mulher é tolerância zero. É o ápice, o auge dessa sociedade machista que a gente vive. Melhoramos? Mais ou menos. A gente consegue avançar, mas retrocede muito”, disse ela.

Então, a apresentadora relembrou o drama pessoal que enfrentou. “Além do meu filho Gabriel, eu tive uma segunda gestação que talvez as pessoas não saibam. Eu perdi esse bebê. Eu tinha que fazer um exame para saber como ele estava, porque o primeiro ultrassom deu alguma coisa errada. Quando fui ao laboratório, um profissional também passa [a informação] para uma pessoa. Ela me procura comemorando isso, mas eu já estava com o feto morto dentro do meu útero. Estava triste, de luto. Não queria que as pessoas soubessem disso. Eu entendo a dor da Klara e de outras mulheres que não querem divulgar a sua gravidez. E minha situação, de longe, não é nada do que ela vem passando. Era uma gestação consentida, com muito amor. E ainda assim foi traumático. Um trauma para mim até hoje”, desabafou.

Vídeo de Chris Flores no programa Fofocalizando: