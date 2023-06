Chateado, Zezé di Camargo cita cirurgia e critica divulgação de vídeos: "Maldade"

Zezé di Camargo cita cirurgia e se pronuncia após vídeos editados circularem nas redes sociais

O cantor sertanejo Zezé di Camargo se pronunciou nesta segunda-feira, 5, sobre os vídeos que estão circulando que mostrariam que ele teria "perdido a voz". Revoltado com os boatos, o cantor explicou que os vídeos são editados para prejudicá-lo.

“A gente sabe que é maldade das pessoas. A internet hoje é um mundo sem dono... Não sou a favor da censura, mas sou a favor de regulamentar os profissionais que estão por trás disso. Hoje qualquer um pode virar jornalista. Pegam um momento seu que você não foi feliz, o que é normal para qualquer artista”, disse ele em entrevista ao Fofocalizando.

O cantor então esclareceu que sua voz mudou - sobretudo após uma cirurgia que ele realizou há mais uma década após um problema nas cordas vocais . Ele mesmo lembrou que nunca escondeu o precedimento dos fãs.

“Em 2010, eu confessei que fiz uma cirurgia nas cordas vocais achei que ser verdadeiro era interessante. Conheço mais de 20 cantores que fizeram a cirurgia que eu fiz... O Luciano até falou uma coisa pra mim: ‘você nunca teve problema de voz, você vai ter agora porque você contou’", lembrou o cantor.

Zezé di Camargo ainda esclareceu que em um dos vídeos ele desafina porque tenta alcançar um tom feminino. “Tanto que chamei a menina no palco, minha vocalista, para as pessoas verem que era um tom feminino que as mulheres cantavam muito mais fácil. O cara gravou esse pedacinho só e soltou falando isso".

COMO VAI SER O CASAMENTO?

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor sertanejo Zezé di Camargo contaram novos detalhes sobre o casamento nesta sexta-feira, 2. Em entrevista ao Fofocalizando, os dois revelaram como será a cerimônia.

Quem começou comentando a história foi a jornalista, que garantiu que não fazia questão de subir ao altar. "Eu brinco que tenho preguiça porque a gente se sente casados, não sinto necessidade em fazer. Mas a minha mãe e a mãe dele cobram muito isso da gente, que tem que casar. Ele falou que a gente tem que marcar e ele decidiu a data, o mês, tudo", afirmou ela.

O sertanejo então evitou confirmar a data, mas deu pistas sobre o casamento. Ele quer que seja um festão luxuoso. "Como eu quero fazer uma coisa muito especial, a gente depende de outros acertos, seria mais no final de 2024, depois de agosto", garantiu ela.