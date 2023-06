De véu e grinalda? Zezé e Graciele Lacerda contam detalhes do casamento: "Especial"

Zezé e Graciele Lacerda contam detalhes do casamento; ela disse que não "fazia questão" da cerimônia

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor sertanejo Zezé di Camargo contaram novos detalhes sobre o casamento nesta sexta-feira, 2. Em entrevista ao Fofocalizando, os dois revelaram como será a cerimônia.

Quem começou comentando a história foi a jornalista, que garantiu que não fazia questão de subir ao altar. "Eu brinco que tenho preguiça porque a gente se sente casados, não sinto necessidade em fazer. Mas a minha mãe e a mãe dele cobram muito isso da gente, que tem que casar. Ele falou que a gente tem que marcar e ele decidiu a data, o mês, tudo", afirmou ela.

O sertanejo então evitou confirmar a data, mas deu pistas sobre o casamento. Ele quer que seja um festão luxuoso. "Como eu quero fazer uma coisa muito especial, a gente depende de outros acertos, seria mais no final de 2024, depois de agosto", garantiu ela.

Graciele Lacerda então foi questionada se planeja usar véu e grinalda. Ela se mostrou reticente, apesar da torcida de Zezé di Camargo para que seja um casamento tradicional. "Véu e grinalda eu não sei. Eu não sei nem como eu vou casar, mas vai ser bonito", disparou ela.

Segundo informações do portal, o cantor e a influenciadora fitness pretendem subir ao altar no aniversário dele, no dia 17 de agosto, ou no dela, dia 3 de outubro. Eles estão juntos há 11 anos e noivaram durante a pandemia em um evento especial na fazenda.

Na época que decidiram trocar as alianças, eles explicaram o motivo de terem tomado a decisão, já que vivem há muito tempo juntos. "Foi um pedido da minha sogra, é um sonho da minha mãe, a gente casar tudo bonitinho, então como a gente já tá mudando isso, vivendo uma fase totalmente diferente, uma fase nova, então a gente decidiu concretizar, a gente acabou trocando aliança, na verdade, não é que ficamos noivos, trocamos alianças, agora tanto eu quanto ele usamos", explicou Graciele na época.