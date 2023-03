Cesar Tralli completa três anos no comando do jornal da GloboNews: "Gratidão"

O jornalista Cesar Tralli comemorou os três anos no comando do telejornal e fez um agradecimento especial

Cesar Tralli(52) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta sexta-feira, 24, o apresentador completou três anos no comando do jornal da GloboNews.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista postou uma foto mostrando um quadro com sua foto, um boneco de crochê e a canopla com o logo da Globo, e fez um agradecimento especial a equipe que o acolheu com muito carinho desde que assumiu o noticiário.

"Sextou… E cá estou! 03 anos hoje também de Globonews. Meu muito obrigado a essa equipe tão maravilhosa, que me acolheu e acolhe com todo carinho. Admiração e Gratidão. Bora trampar!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os seguidores parabenizaram Tralli nos comentários. "O aniversário é seu, mas o presente é meu. Ganhei um parceiro, um amigo, uma dupla", disse a jornalista Natuza Nery. "Você é sensacional. Não perco o jornal", disse uma seguidora. "Parabéns, sou sua fã. Sucesso sempre", falou outra. "Admiração por um jornalista da sua categoria! Um ser humano excepcional! Parabéns", comentou uma fã.

Confira a publicação de Cesar Tralli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

30 anos de TV Globo

Em fevereiro deste ano, Tralli foi surpreendido por seus colegas de trabalho ao completar 30 anos de TV Globo. Ele ganhou uma festa surpresa para comemorar a data especial e agradeceu nas redes sociais.

"Meu nome é GRATIDÃO. Muito obrigado pela surpresa. Muito obrigado pela homenagem. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado pela amizade. Muito obrigado por me motivarem. Muito obrigado por me acompanharem. Muito obrigado por me ensinarem tanto. Muito obrigado por me acolherem com todo amor. Muito obrigado a VOCÊS. Eu amo demais vocês. Meu nome -repito- é GRATIDÃO. #30defirma #35deprofissao #52devida", escreveu ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!