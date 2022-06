César Filho impressiona ao mostrar beleza de sua família: ''Que lindos''

Apresentador César Filho encantou ao mostrar fotos da esposa com os filhos

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 09h43

O apresentador César Filho (61) encantou ao mostrar fotos de sua família na rede social.

Nesta segunda-feira, 6, o comunicador da Record TV compartilhou cliques da esposa, Elaine Mickely (42), com os filhos, Luma César (21) e Luigi César (18), e impressionou os internautas com a beleza deles.

Na legenda do registro, César Filho aproveitou para mostrar gratidão por eles. "Por mais que eu tente, jamais vou conseguir traduzir toda a minha gratidão a Deus pela família tão extraordinária que Ele me presenteou. A cada dia, a presença D’Ele em nossa casa e em nossas vidas é mais forte. Sou grato pela minha vida e pelas pessoas que fazem parte dela, mas acima de tudo, sou grato a Deus por me conceder tudo isso. A gratidão é um sentimento de amor que eleva o espírito e nos une ainda mais a Deus", disse o famoso.

Nos comentários da publicação, os seguidores não deixaram de admirar a família do apresentador. "Que lindos", disseram. "Que fábrica é essa, de tanta gente linda", exclamaram os fãs.

Ainda recentemente, César Filho encantou ao relembrar registros de seu casamento com Elaine Mickely. No início do ano, o apresentador curtiu férias com a mulher e os herdeiros em Portugal.

César Filho encanta ao mostrar fotos de sua família; veja: