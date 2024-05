Celso Portiolli pode comandar programa com 7 horas de duração, diz site

Sendo um dos grandes nomes da TV brasileira, Celso Portiolli pode ficar à frente de um programa com 7 horas de duração, diz site

Celso Portiolli é uma das maiores personalidades da TV brasileira. Conhecido por sua fortuna acumulada, o apresentador conta com quase 40 anos de experiência na comunicação e conquistou seu espaço desde 1996, quando substituiu Angélica no programa “Passa ou Repassa” do SBT.

Segundo informações da Coluna Financeira, o salário mensal de Portiolli na emissora atinge impressionantes R$800 mil, fazendo dele um dos apresentadores mais bem pagos do Brasil. Porém, essa quantia não é o único fator que impulsiona sua prosperidade financeira. Além do salário, ele é muito procurado para campanhas publicitárias e também atua como empresário, sendo sócio de diversas empresas e dono de uma rádio.

Apesar de ter sido considerada a mudança do programa para as 15h, o apresentador prefere manter o horário original de início, às 11h, apenas estendendo a duração até mais tarde. Essa decisão busca preservar a fidelidade do público já consolidado no horário matinal.

Caso as alterações se concretizem, o veículo informou que a grade dominical do SBT seria reconfigurada, com o “Domingo Legal” ocupando posição de destaque na emissora. Portiolli adotaria muitos dos formatos tradicionalmente apresentados por Eliana, e a presença da personagem Narcisa, interpretada por Tiago Barnabé, já está confirmada no elenco, aumentando ainda mais a expectativa em torno das mudanças planejadas para a atração.

Celso Portiolli recorda juventude

Celso Portiolli é um dos maiores nomes quando o assunto é TV brasileira, o apresentador comemora 30 anos de SBT, mas sua trajetória nem sempre foi fácil. Ele recorda do seu primeiro ano na faculdade: "Hoje eu sou um santo".

“Com seis meses de faculdade, fui internado. Poxa vida (risos). Peguei um apartamento emprestado para morar com um amigo, que nunca mais vi, e era na frente de quatro casas noturnas. Era muito certinho. Ia para a balada, mas para a faculdade também. Ia sem dormir", comentou o apresentador durante o Sabadou com Virginia.

"Sempre fui levando aquela vida e chegou uma hora que não aguentei mais e fui internado de tanta bagunça que fiz. Como jovem, eu aproveitei, graças a Deus. Hoje eu sou um santo”, completou.

Ele ainda relembrou seus principais momentos dentro da emissora de Silvio Santos e compartilhou algumas histórias engraçadas durante esse período: "Uma das cenas mais engraçadas foi quando eu tinha a Piscina Maluca. O pessoal andava em cima e não afundava. Aí foi o Rapadura, do Comando Maluco".

"Tinha uma mangueira de pressão, que eu ficava brincando. Coloquei na boca dele e a dentadura voou na piscina. O Liminha pulou e empurrou para baixo (risos). Outra vez foi quando eu caí, ao vivo, em uma prova de chutar a bola no ângulo do gol. Fui chutar, escorreguei e caí feio”, declarou Celso.