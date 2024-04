Celso Portiolli recorda juventude: 'Hoje eu sou um santo'

O apresentador Celso Portiolli comemora três décadas de SBT e relembra seus primeiros anos na faculdade no Sabadou com Virginia

Celso Portiolli (56) é um dos maiores nomes quando o assunto é TV brasileira, o apresentador comemora 30 anos de SBT, mas sua trajetória nem sempre foi fácil. Ele recorda do seu primeiro ano na faculdade: "Hoje eu sou um santo".

“Com seis meses de faculdade, fui internado. Poxa vida (risos). Peguei um apartamento emprestado para morar com um amigo, que nunca mais vi, e era na frente de quatro casas noturnas. Era muito certinho. Ia para a balada, mas para a faculdade também. Ia sem dormir", comenta o apresentador.

"Sempre fui levando aquela vida e chegou uma hora que não aguentei mais e fui internado de tanta bagunça que fiz. Como jovem, eu aproveitei, graças a Deus. Hoje eu sou um santo”, complementa.

Celso ainda responde se o incomodava ser chamado de substituto de Silvio Santos (93), ele comenta sobre esse e outros assuntos no Sabadou com Virginia, nova atração do SBT apresentado por Virginia Fonseca (24). O programa com a participação do apresentador vai ao ar neste sábado, 20, a partir das 22h15.

No mesmo dia, Virginia também recebe a cantoraPabllo Vittar (30), durante sua participação, ela aproveita para elogiar o trabalho de Portiolli e diz ser fã, desde sempre, do apresentador: “Matava aula para assistir o Passa ou Repassa”, revela, antes de responder como era na escola.

MOTIVO PARA COMEMORAR

Em 2024, Celso completou 30 anos de trajetória no SBT. Ele relembra seus principais momentos dentro da emissora e compartilha algumas histórias engraçadas durante esse período: "Uma das cenas mais engraçadas foi quando eu tinha a Piscina Maluca. O pessoal andava em cima e não afundava. Aí foi o Rapadura, do Comando Maluco".

"Tinha uma mangueira de pressão, que eu ficava brincando. Coloquei na boca dele e a dentadura voou na piscina. O Liminha pulou e empurrou para baixo (risos). Outra vez foi quando eu caí, ao vivo, em uma prova de chutar a bola no ângulo do gol. Fui chutar, escorreguei e caí feio”, declara.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabadou com Virginia (@sbtsabadoucomvirginia)