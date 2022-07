Cauê Campos, o Roberto de “Pantanal”, aparece com cobra no pescoço nos estúdios da Globo

O ator de Pantanal, Cauê Campos publicou foto sorrindo com uma cobra enrolada em seu pescoço

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 20h59

Nesta quinta-feira, 28, Cauê Campos (20) compartilhou em seu Instagram uma foto divertida nos estúdios da Rede Globo.

O intérprete de Roberto na novela das 21h, Pantanal, apareceu com uma cobra enrolada em seu pescoço.

“’Viva cercado de amigos valiosos!’ Iscariotes, Judas”, brincou o jovem ator que ficou conhecido por trabalhar na série “Detetives do Prédio Azul”.

Os seguidores de Cauê relacionaram o cobra que o ator segurava com o personagem “Velho do Rio” de Pantanal. “Gostei da foto com o ‘véio do rio’”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “Dois ‘véios’ lindos”.

Jove com novo affair em Pantanal

Nos próximos capítulos de Pantanal, o personagem Jove, interpretado por Jesuíta Barbosa, irá ter um novo affair.

Enquanto vê seu casamento com Juma (vivida por Alanis Guillen) em crise, o jovem irá se apaixonar por Miriam (interpretada por Liza Dal Dala)