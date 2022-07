Pantanal: Jove ficará encantado por outra mulher na novela

Em crise com Juma na novela Pantanal, Jove fica interessado em Miriam, uma nova personagem que será o novo affair do rapaz

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 19h07

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Jove (Jesuíta Barbosa) vai ficar encantado por Miriam (Liza Dal Dala). Os dois vão viver um affair quando ele estiver em crise em seu casamento com Juma (Alanis Guillen). Eles vão se aproximar durante uma viagem e o rapaz vai até tirar a aliança de casamento do dedo.

Nas cenas, Jove vai até uma fazenda em Santa Catarina para conhecer um novo método de plantio. Lá, ele conhece Miriam, uma agroecóloga que é especialista no assunto que ele quer aprender. Os dois vão ter uma identificação imediata e vão ficar muito próximos.

Com o casamento abalado com Juma, Jove vai surpreender ao tirar a aliança do dedo ao ficar encantado por Miriam. Vale lembrar que, na primeira versão da trama, a participação de Miriam na novela foi breve.

Conheça a atriz que vai interpretar a Miriam em Pantanal

A atriz Liza Dal Dala é filha de angolanos e nasceu no Rio de Janeiro. Ela já participou de Rosas Agressivas e Bom Dia, Verônica.

