Catia Fonseca recebe Simone Mendes direto de Orlando no Melhor da Tarde; saiba detalhes

Em entrevista à CARAS Brasil, Catia Fonseca falou sobre as novidades que o Melhor da Tarde tem preparado para os telespectadores

Catia Fonseca tem preparado novidades para o público do Melhor da Tarde nesta quarta-feira, 6. Isso porque a atração vespertina terá participação da cantora Simone Mendes, que abrirá as portas de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora contou alguns detalhes da matéria especial.

Apesar de acontecer remotamente, o encontro de Simone e Catia faz parte de um movimento recente da atração, que tem levado a apresentadora para novos ares, permitindo encontros da comunicadora com figuras importantes e promovem um mergulho em culturas diferentes.

“Fico muito feliz com essas oportunidades de levar o ‘Melhor da Tarde’ para outros lugares, outros países… Não vou negar, é sempre um desafio. Mas um desafio gostoso de cumprir, sabe?”, comemora Fonseca.

Em maio deste ano, por exemplo, ela foi ao Rio de Janeiro para uma entrevista exclusiva com o ator Antonio Fagundes. Ela também já recebeu Leo Jaime para uma aula de dança, em um momento super especial.

Ainda sobre Simone, ela entrará ao vivo direto de sua em Orlando, para mostrar alguns detalhes do imóvel e dar dicas de decoração para as festas de final de ano. Além disso, claro, comentar as novidades de sua vida pessoal e carreira.

DESABAFO SOBRE SAÍDA DA RECORD

Catia Fonseca (54) participou do podcast Contigo! e relembrou sua saída polêmica da Record em 2000. A apresentadora declarou que deixou a emissora após receber uma proposta nos bastidores que considerava errada. Ela contou que se tivesse passando por essa situação novamente, mudaria sua forma de agir, pois é importante saber como falar cada coisa. "Imatura", disparou.

Acontece que Catia foi contratada para fazer um comercial, mas queriam pagar um valor a mais para que ela repassasse o dinheiro extra para outras pessoas. Entretanto, ela não aceitou e quis receber o que estava determinado. A apresentadora foi denunciar a situação e acabou fazendo isso para um diretor artístico que também estava envolvido.

"Você pode estar pronta para uma coisa, mas cada vez que dá um passo, não sabe qual a nova situação que vem. Eu era muito nova, muito imatura profissionalmente também. Sabe quando você precisa ter um jogo de cintura e maturidade que não tem? Porque não é o que, é como você fala. Hoje sei que se estivesse em uma situação daquela agiria de outra forma. Essas coisas hoje são mais ditas e faladas".

"Vi que a gente tem que ser um pouco mais sutil nas coisas que a gente fala e como fala. A vida foi me mostrando isso. Na época eu fiz o que achava que tinha que fazer mesmo. Fiquei brava porque não era correto", completou a atual apresentadora do Melhor da Tarde.