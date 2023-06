Catia Fonseca relembra desafio de ter sido mãe aos 18 anos: ‘Difícil’

Catia Fonseca viveu a maternidade aos 18 anos e revelou alguns desafios da época em participação no podcast Contigo!

Catia Fonseca (54) relembrou o desafio de ter sido mãe cedo em participação no podcast Contigo!. A apresentadora do Melhor da Tarde viveu a maternidade com apenas 18 anos, quando engravidou de seu primeiro filho, Thiago. Seu segundo filho, Felipe, nasceu quando ela tinha 23 anos. "Época muito difícil", declarou ela durante a entrevista.

Ela contou que foi um período de muitos desafios e tribulações, já que ela e o ex-marido não tinham carro e passavam perrengues para se locomover com os filhos. "Eu hoje se olhasse para trás não imagino de um jeito diferente", afirmou ela. "Para ter uma coisa tem que abrir mão de outra, tem que fazer uma escolha e ver se essa escolha compensa. Se compensa, se joga e vai. As coisas foram muito definidas na minha vida, ser mãe era muito importante, eles eram preferência".

As maiores dificuldades da maternidade ela enfrentou quando os filhos ainda eram bebês, já que por mais desafios que as mulheres ainda enfrentam, há um tempo maior para ficar com o filho de licença-maternidade, mas ela só podia ficar 45 dias longe do trabalho. "O mais velho amamentei até 1 ano e três meses, eu fazia ordenha a cada três horas e colocava no isopor na geladeira [do trabalho]. Depois levava até a casa da minha mãe para ele tomar no outro dia", revelou a apresentadora.

CATIA SOFREU ASSÉDIO NA ADOLESCÊNCIA

Catia Fonseca também falou sobre o machismo e a luta contra diversos preconceitos. Ela contou que já sofreu assédio quando tinha 17 anos e que isso nunca mais se repetiu ao longo de sua carreira. "A pessoa veio me falar 'você tem uma sede de aprender, a gente podia conversar’. Eu falei ‘você tá me confundindo, vamos parar com isso'. Depois disso não mais, comigo não mais. Mas a gente sabe que a prática é outra", afirmou ela.

Ela ainda disse que é difícil saber porque outras mulheres sofrem mais com isso do que outras. "Antigamente era normal 'por que você usa essa saia curta? por que usa esse decote?'. 'É sua culpa'. A gente cresce com mais culpas do que deveria. Culpas que não são suas", completou.