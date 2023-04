Cátia Fonseca dá opinião sobre as fotos de Patrícia Poeta na praia: 'Se colocar no lugar dela'

Cátia Fonseca surpreende ao sair em defesa de Patrícia Poeta após fotos na praia com expressão triste: 'Existe uma certa crueldade das pessoas'

A apresentadora Cátia Fonseca deu a sua opinião sincera sobre as fotos do flagra de Patrícia Poeta caminhando em uma praia durante a noite. Nas imagens, a apresentadora da Globo apareceu com a expressão triste após ser alvo de comentários maldosos nas redes sociais. Agora, Fonseca decidiu defender a colega de profissão contra os rumores de que teria sido uma cena armada.

"Sobre aquela foto da Patrícia Poeta na praia, tinha um monte de gente nas redes sociais dizendo que foi armado. Tem até um saco de lixo ali perto, algo que não combinaria com uma foto bonita, sinal de que ela poderia sim estar ali por acaso. Gente, as pessoas vão lá nas fotos dela de quinhentos meses atrás e falam absurdos. Como é que ela não vai ficar chateada? Qualquer um ficaria!", disse ela.

"Se um paparazzi chega para ela e pede para postar as fotos e ela falar não, vão falar que ela é antipática… Cada um vai atrás daquilo que te energiza, principalmente naqueles momentos em que a gente está triste. Se eu morasse na frente da praia, eu viveria sentada ali. Eu acho que a gente deveria se colocar no lugar dela também. Se isso tivesse acontecido no passado, a maior parte das pessoas que substituíram outros apresentadores, inclusive eu, teriam sido massacrados… Hoje, todo mundo fala o que acha e existe uma certa crueldade das pessoas, porque a maior parte delas vão só bater", afirmou.

Por fim, Fonseca disse: "Num dias desses, eu coloquei uma foto de um coelhinho comendo morangos. Ao invés de olharem os morangos, que tinha formato de coração, tinha gente dizendo pra mim que coelho não dá em árvore. Gente, olhe para as pessoas com um pouco mais de humanidade. Por mais que você não concorde".

Patrícia Poeta rebate rumores de rivalidade com Manoel Soares

Em entrevista à Revista CARAS, Patrícia Poeta foi questionada sobre como vê os rumores de uma suposta rivalidade com Manoel Soares no programa Encontro, da Globo, e negou os boatos.

A estrela contou como é a convivência com Manoel Soares no trabalho. "Existe grande respeito. Os resultados positivos vêm dessa convivência. Há quem queira criar intrigas, mas não permitimos que essa energia entre na nossa casa. Queremos tocar a vida das pessoas com generosidade. Espalhar o amor silencia a maldade", disse ela.

Então, ela rebateu os rumores de que eles teriam uma relação difícil. "Penso que o importante é o que nós vivemos. Torcemos um pelo outro. Desde que assumi o Encontro, vi muita fake news, fofoca e matéria caça-clique. No começo, eu ficava chateada com todas essas mentiras. Hoje, eu não ligo mais. Quem faz quer ganhar holofote de um jeito horroroso. Não é problema meu. Cada um que fique bem com sua consciência. Prefiro focar no que é verdadeiro e no bom trabalho que fazemos", afirmou.