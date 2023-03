Cassia Kis é elogiada por Gloria Perez: “Um privilégio trabalhar com você”

Após causar uma crise nos bastidores de Travessia, Cassia Kis foi elogiada pela autora da novela

A autora Gloria Perez usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira (8/3) para elogiar a atuação de Cássia Kis no episódio de Travessia exibido na terça-feira (7/3). Na sequência, a personagem de Cássia, Cidália, descobre que Ari (Chay Suede) deu um golpe na empresa de Guerra (Humberto Martins) e se torna acionista.

“Que atriz!! Cássia, é um privilégio trabalhar com você!!”, escreveu Gloria.

Chiara procura Brisa e ouve o que não quer

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Chiara (Jade Picon) vai procurar Brisa (Lucy Alves) após o sumiço de Ari (Chay Suede), já que ele deu um golpe na empresa de Guerra (Humberto Martins) e foi se esconder em uma mansão com Núbia (Drica Moraes) e Tonho (Vicente Alvite)Sem ter notícias do marido, a jovem vai até a casa de Brisa e descobre que ela também não sabe o que aconteceu com ele.

Brisa tenta entender o que aconteceu com seu filho, que sumiu com o pai e descobre que Núbia também desapareceu com eles. Ao ouvir isso, a maranhense declara sobre a ex-sogra: “Mas é muito cobra! Aquilo não vale o que o gato enterra! Quando eu digo! Estão mancomunados, os dois! Tramaram juntos... mas o que foi que eles tramaram? Para onde é que eles foram? Para onde que eles levaram Tonho?”

Chiara demonstra que está desesperada e sem saber o que fazer. E Brisa debocha dela. “Falei que um dia tu ias saber quem era Ari, não falei? Comigo ele fez igual, quando te conheceu”, afirmou.

Por sua vez, a filha de Guerra diz que não sabia que ele era casado, e Brisa rebate: “E ele ia contar? Veio pro Rio para ficar dois dias e era toda hora arranjando desculpa para não voltar. Quando eu fui ver, estava noivo de ti”