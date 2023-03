Travessia: Chiara procura Brisa e ouve o que não quer. Saiba como será a conversa dela

Após o sumiço de Ari na novela Travessia, Chiara terá uma conversa polêmica com Brisa: 'É muito cobra'

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Chiara (Jade Picon) vai procurar Brisa (Lucy Alves) após o sumiço de Ari (Chay Suede), já que ele deu um golpe na empresa de Guerra (Humberto Martins) e foi se esconder em uma mansão com Núbia (Drica Moraes) e Tonho (Vicente Alvite). Sem ter notícias do marido, a jovem vai até a casa de Brisa e descobre que ela também não sabe o que aconteceu com ele.

Brisa tenta entender o que aconteceu com seu filho, que sumiu com o pai, e descobre que Núbia também desapareceu com eles. Ao ouvir isso, a maranhense declara sobre a ex-sogra: “Mas é muito cobra! Aquilo não vale o que o gato enterra! Quando eu digo! Estão mancomunados, os dois! Tramaram juntos... mas o que foi que eles tramaram? Para onde é que eles foram? Para onde que eles levaram Tonho?”.

Chiara demonstra que está desesperada e sem saber o que fazer. E Brisa debocha dela. “Falei que um dia tu ias saber quem era Ari, não falei? Comigo ele fez igual, quando te conheceu”, afirmou.

Por sua vez, a filha de Guerra diz que não sabia que ele era casado, e Brisa rebate: “E ele ia contar? Veio pro Rio para ficar dois dias e era toda hora arranjando desculpa para não voltar. Quando eu fui ver, estava noivo de ti”.

Leia o resumo dos próximos capítulos da novela Travessia:

Capítulo 128 - Terça-feira, 7 de março

Cidália não consegue contar a Guerra que Ari retirou a construtora da licitação. Chiara diz a Brisa que Ari levou suas coisas e as de Tonho de sua casa. Núbia reage quando Ari lhe conta que agora é sócio de Guerra. Chiara se nega a escutar a explicação de Ari. Lídia lembra a Talita e a Gil que Cidália falou que todos são suspeitos de cumplicidade com Ari. Guida diz a Chiara que alugou a casa para Prates. Cidália conta a Chiara e a Dina sobre o golpe de Ari. Moretti finge que não vê Zezinho quando este acena para o empresário. Creusa conta a Brisa que Ari roubou Guerra. Ari avisa a Dante que Guerra desistiu da licitação.

Capítulo 129 - Quarta-feira, 8 de março

Ari mente para Dante, dizendo que convenceu Guerra de desistir da licitação. Cidália revela a Guerra que Ari roubou as ações da empresa, se tornando um dos sócios da construtora. Dante pede que Ari deixe sua casa. Moretti diz a Stenio que não conhece Ari. Núbia fica atordoada ao saber por Dina que Ari roubou Guerra. Oto liga para Brisa para oferecer ajuda. Ari mente para Núbia e diz que foi Guerra quem pediu para ele pegar as ações quando estava hospitalizado. Caíque e Moretti brigam. Cidália avisa a Guerra que não houve falsificação de sua assinatura.

Capítulo 130 - Quinta-feira, 9 de março

Joel alerta Karine para o relacionamento com pessoas na internet. Karine é enganada por um pedófilo que se passa por uma atriz oferecendo trabalho. Brisa resolve ir atrás de Tonho. Cidália chama Leonor para ser sua assessora. Lídia avisa a Cidália que Ari irá à empresa. Cema diz a Zezinho que pedirá a Nunes que admita o namorado no bar. Olívia estranha a reação de Moretti. Stenio promete tirar Ari do caminho de Guerra. Moretti concorda com Stenio em refazer o exame de DNA. Chiara apoia Guerra. Ari entra na empresa com uma liminar.

Capítulo 131 - Sexta-feira, 10 de março

Ari tenta se explicar para Cidália. Ari manda Talita desocupar a sala para ele entrar. Gil pede a Ari que não o favoreça em nada na empresa. Stenio avisa a Laís que Guerra terá que aceitar a presença de Ari na empresa. Ari deixa Guerra, Cidália e Chiara confusos, ao dizer que foi Guerra quem o orientou a fazer a transferência das ações para ele, no hospital. Creusa recebe Montez, que vai à casa de Helô disfarçado de engenheiro para averiguar um problema elétrico. Cotinha e Guida aconselham Guerra a investigar se o estado do empresário após a sedação no hospital pode ter motivado a revelação de informações sigilosas a Ari. Chiara manda Ari devolver o que pertence a Guerra.

Capítulo 132 - Sábado, 11 de março

Chiara deixa claro que Ari terá que enfrentá-la. Ari garante a Chiara que não é o autor do atentado contra Guerra. Guida informa a Silene que se casou com Guerra. Laís estranha a reação de Moretti e pergunta se alguém o está seguindo. Montez consegue pegar parte da informação sobre a localização do mapa do tesouro, que estava escondida em um dos tetos da casa de Helô. Cidália pede a Leonor que fique de olho em Gil. Talita é pega de surpresa ao ver que Ari retirou suas coisas da sala que ocupava. Dante diz a Núbia que Ari roubou as ações de Guerra. Guerra avisa a Brisa que o exame de DNA ficará pronto.