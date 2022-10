Casagrande revela que sua vida melhorou após sair da Globo

Ex-jogador e comentarista Casagrande saiu da Globo após 25 anos na emissora

Em entrevista, o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Walter Casagrande (59) disse em entrevista que sua rotina mudou para melhor desde que saiu da Globo, em julho. Após 25 anos de contrato com a emissora, ele disse que seu limite estava ficando cada vez mais baixo, fazendo mal para ele.

Conversando com a revista 29 Horas, Casagrande admitiu: "Mudou completamente. E para melhor. A minha criatividade estava muito limitada lá. A pessoa tem de colocar o seu limite vivendo na liberdade, e o meu, na Globo, que sempre foi alto, estava diminuindo cada vez mais. Isso não fazia bem para mim e nem agradava a emissora”.

Além disso, fez questão de salientar que, desde que saiu da emissora carioca de fato, escolhe o que quer fazer e comemorou que várias portas estão se abrindo neste momento. “Por exemplo, acabei de chegar de uma visita à aldeia indígena Katurãma (em São Joaquim de Bicas, em Minas Gerais), onde divulguei o ato Sem Demarcação Não tem Jogo. Havia várias etnias por ali, danças de amor, de paz, cantos".

"Foi uma das coisas mais lindas que vi na vida. Se eu estivesse na Globo, eu poderia ter sugerido, organizado tudo, mas não me dariam a chance de ir até lá, porque, talvez, eu estaria escalado para comentar em algum programa”, completou o ex-jogador.

Casagrande entende que seu papel na emissora carioca teve início, meio e fim, mas lamenta que tenha saído antes da Copa do Mundo do Catar, especialmente por conta de Galvão Bueno, que até pouco tempo atrás, faria sua última participação na Globo, mas mudou de ideia recentemente, ficando por mais dois anos para projetos específicos, como as olimpíadas. "Galvão Bueno fará a sua última narração em Mundial. Eu trabalhei com ele durante todo o tempo e não irei participar dessa despedida", disse ele.

O ex-jogador também está experimentando novas coisas. Casão, como é conhecido, escreve para o UOL e para a Folha de S.Paulo, participado de podcasts, como o de Mano Brown, além de estar em programas um pouco diferentes do que estava habituado, como Melhor da Tarde e À Prioli.

"Todas essas entrevistas foram longas. É visível a transição de carreira que venho experimentando. Antes, muito limitado à área de esporte e ao futebol, na Globo, eu não tinha como fazer escolhas", continuou.

Além disso, disse que na própria emissora não sabiam como ele era realmente. “Não tinha espaço para desenvolver raciocínios sobre assuntos para além do esporte. Hoje, já sabem o que penso sobre temas diversos. Conhecem mais a minha infância, adolescência, os problemas que enfrentei, os traumas emocionais e o porquê de eu pensar dessa maneira”, contou.