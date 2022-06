Carolina Dieckmann relembra 'Senhora do Destino': ''Chacoalhou meu coração e do Brasil todinho!''

Atriz Carolina Dieckmann abre álbum de fotos ao lado de Renata Sorrah e Susana Vieira na novela 'Senhora do Destino', de 2004

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 12h51

A atriz Carolina Dieckmann (43) lembrou com muito carinho um de seus trabalhos nas telinhas da TV Globo!

Aproveitando o dia de TBT, nesta quinta-feira, 30, a artista recordou o sucesso Senhora do Destino, novela exibida originalmente em 2004 e escrita por Aguinaldo Silva, que conta a história de Maria do Carmo, vivida por Susana Vieira (79).

Em seu perfil no Instagram, a famosa comemorou os 18 anos da trama e compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Renata Sorrah (75), que deu vida a vilã Nazaré Tedesco.

"18 anos de Senhora do Destino… Essa novela-moça que chacoalhou meu coração e o do Brasil todinho!!! Arrasta pra ver esses registros que eu trouxe aqui pra gente comemorar… Boraaa", escreveu Carola na legenda da publicação.

Os fãs exaltaram a atuação de Carolina na trama. "Como não amar senhora do destino? A novela que fez tornar fã dessa mulher atriz maravilhosa !!! Eu tinha 11 anos quando meus sentimentos escolheu a Carolina.. dali pra cá são exatamente 17 anos de Amor por ela", declarou uma fã nos comentários do post. "A entrega absoluta que você teve", destacou outra. "É simplesmente a minha novela favorita da década de 2000... Junto com Laços de Família e Mulheres Apaixonadas", revelou uma terceira. "Nossa, cê não mudou absolutamente nada, parece até que o tempo não passa pra você!!", reparou mais um admirador.

Carolina Dieckmann renova visual e exibe resultado na web

Recentemente, Carolina Dieckmann renovou o visual e compartilhou o resultado da transformação na web! A loira publicou selfie em que aparece com as madeixas cortadas e uma nova franja e arrancou elogios dos fãs: "Eu fico bege com tanta beleza", "Cada dia mais linda!", "Ficou mais linda".

Confira as fotos de Carolina Dieckmann em 'Senhora do Destino':