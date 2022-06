Carolina Dieckmann renova o visual e chama a atenção ao mostrar resultado na web

A atriz Carolina Dieckmann arrancou elogios ao mostrar o seu novo visual nas redes sociais

28/06/2022

Nesta terça-feira, 28, foi dia de beleza para Carolina Dieckmann (43)! A atriz renovou o visual no salão e mostrou o resultado nas redes.

No perfil do Instagram, a artista compartilhou uma selfie exibindo as madeixas cortadas e com uma nova franja, e arrancou elogios dos seguidores.

Os amigos não deixaram de comentar a publicação. "Deuuuuuuuuu-saaaaaa/Ficou perfeita", disparou Léo Fuchs; Ary Fontoura colocou emojis de coração, assim como Evandro Mesquita.

E claro que os internautas também fizeram questão de lotar os comentários. "Eu fico bege com tanta beleza", "Cada dia mais linda!", "Ficou mais linda", dispararam.

Recentemente, Carolina Dieckmann exibiu toda sua beleza ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com um dos seus pets.

