Carolina Dieckmann mostra rotina de gravação em novela: "Tudo para vocês"

Carolina Dieckmann apareceu em paisagem paradisíaca com o figurino da sua personagem de 'Vai na Fé'

Carolina Dieckmann (44) tem aproveitado as redes sociais para mostrar um pouco da rotina de gravações da nova novela da Rede Globo, 'Vai na Fé'.

Na madrugada desta quarta-feira, 04, a atriz apareceu na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, posando em uma paisagem paradisíaca com o figurino de sua personagem.

A artista comentou um pouco sobre o momento, na legenda de uma publicação. Carolina também mostrou o colega de elenco, Samuel de Assis (40).

"No fundo, e no raso, é tudo para vocês. Acordar as 3h da manhã, ir pra locação, maquiar, botar figurino, estar pronta. Olha o sol, está vindo, mas alguém grita: 'Gravando'", começa ela.

"E ainda vai editar, sonorizar. E pra que? Para chegar lindo aí na sua tv", finalizou. Carolina Dieckmann passará um ano no Brasil para o novo trabalho.

Em stories, ela falou sobre a parte boa de acordar cedo: "OIha esse céu, meu Deus. É, gente, ele vem aí, o sol. E viemos aqui gravar por causa disso", comentou.

Nos comentários, seguidores enviaram elogios. "Deus ajuda quem cedo madruga. Amo te ver atuando", disse uma fã de Carolina. "Lindo lugar, cidade maravilhosa", escreveu um segundo.

Carolina Dieckmann celebra dez anos da lei que leva seu nome e faz apelo

Carolina Dieckmann comemorou os dez anos da lei criada com seu nome, após ela ter fotos íntimas vazadas na internet e ser vítima de uma tentativa de extorsão, em 2011.

A princípio, a artista relembrou o crime e contextualizou o caso para aqueles que não sabiam dos momentos que ela passou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

"Em 2011, eu passei por um processo doloroso. Minha intimidade foi invadida, e isso gerou uma grande discussão pública. Tive fotos roubadas e fui extorquida. Ou eu pagava a quantia pedida ou minhas fotos seriam publicadas", começou.

"Me recusei a pagar o dinheiro pedido pelos criminosos e tive essas fotos íntimas divulgadas na internet. Esse é um pequeno resumo do que me aconteceu, mas tudo isso gerou tanta discussão que se fez urgente a criação de uma lei que protegesse as pessoas, principalmente as mulheres, porque elas são as principais vítimas de crimes na internet...", explicou Carolina.