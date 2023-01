Carlos Alberto de Nóbrega revela mágoa de Regina Casé

Carlos Alberto de Nóbrega revela situação com Regina Casé que o deixou desconfortável no passado

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega (86), que comanda o programa A Praça É Nossa, do SBT, surpreendeu ao contar que tem uma mágoa envolvendo a atriz e apresentadora Regina Casé (68). No Programa Eliana, do SBT, ele contou que viveu uma situação desconfortável com a artista no passado.

Na entrevista, o comunicador foi questionado sobre a sua relação com a artista e relembrou o que aconteceu no passado. “Ela tinha um programa em cima da Praça, ela deu uma declaração: 'Perder é normal, mas perder para a Praça?'. Aquilo me doeu, porque eu fui muito amigo do pai dela, ela não sabe o que eu fiz pelo pai dela, aquilo me magoou muito, me dói”, disse ele, citando o pai dela, que é o produtor e diretor Geraldo Casé (1928-2008).

Por enquanto, Regina Casé não se pronunciou sobre o assunto.

Carlos Alberto de Nóbrega celebra a renovação do contrato com o SBT

Em agosto de 2022, Carlos Alberto de Nóbrega renovou seu contrato com SBT e mostrou a foto do momento especial nas redes sociais. Ele surgiu ao lado do diretor financeiro da emissora e disse que está contratado até 2025.

"No dia de hoje, ao lado do Júlio (Dantas, diretor financeiro do SBT) meu grande amigo, assinei meu contrato que irá até janeiro de 2025", celebrou ele, que em seguida agradeceu o carinho do seu público. "Devo isso a vocês, meus eternos telespectadores, que sempre me prestigiam. E vamos para que em 2025 eu assine outro contrato", completou.

Vale lembrar que Carlos Alberto estreou no SBT no dia sete de maio de 1987.