Caranguejo no The Masked Singer BR, Aline Wirley avalia participação: ''Me superei''

28/03/2022

Aline Wirley (40) foi desmascarada no The Masked Singer Brasilneste último domingo, 27.

A cantora, que fazia parte do grupo Rouge, era o Caranguejo no reality da TV Globo, e deixou a competição após disputar a preferência dos jurados com o Abacaxi.

Em entrevista ao Gshow, Aline falou avaliou sua participação na atração, revelou como foi ver a reação do juri e do público ao ser desmascarada e falou sobre sua fantasia.

"Eu assisti à primeira temporada e acho o programa muito mágico e divertido. Eu nunca tinha pensado em participar de novo de um reality, mas quando chegou o convite decidi arriscar e me divertir. Eu amei o convite, foi um susto, mas abracei e me joguei", afirmou ela.

Wirley lembrou que na primeira temporada foi bastante citada por Taís Araújo (43). "E era muito engraçado porque a Taís cismou com o meu nome, desde a primeira temporada. E nesta temporada eu a via falando de mim para outros participantes, mas não na hora que eu estava no palco (risos)."

A cantora também avaliou sua participação e afirmou que o The Masked Singer Brasil foi uma experiência de superação. "Foi diferente de tudo que eu já vivi. Eu não sabia que o segredo das identidades era tão levado a sério. E ao longo do programa fui entendendo como isso é a peça-chave do programa, e é muito especial. Eu ficava tentando adivinhar quem eram os outros personagens. E, dentro aquele contexto, não era sobre a Aline artista, mas sobre os personagens e o que eles poderiam fazer. Eu me descobri dentro do Caranguejo. Me superei! Foi muito incrível e especial", garantiu.

"Eu sou apaixonada pelo Caranguejo, eu fui criando um carinho muito grande pelo personagem. Eu me emociono quando falo dele porque era uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer e que me proporcionou coisas muito incríveis, sabe? Então, eu fui feliz fazendo o 'The Masked Singer Brasil'", acrescentou.

A reação ao ser desmascarada

Aline também comentou como se sentiu ao ser desmascara. A cantora confessou que ficou feliz ao perceber que apenas Tatá Werneck (38) acreditava que ela estava embaixo da fantasia. Além disso, a ex-Rouge também falou sobre a participação de Xuxa Meneghel (59) como jurada.

"Foi muito legal! Eu amei ter sido desmascarada no dia da Xuxa, eu tenho uma relação muito especial com ela, de ser fã e de já termos trabalhado juntas. A Tatá tinha uma noção de que era eu, mas a Taís, que sempre falou o meu nome, não tinha a menor ideia, então quando tiraram a máscara eu recebi um carinho gigante de todos eles", pontou.

A cantora ressaltou que a experiência ficará marcada em sua história. "Eu estava muito tranquila, feliz e emocionada. E fiquei muito feliz porque, tirando a Tatá, os outros não tinham tanta certeza de que era eu. Vai ficar para sempre, já faz parte da minha história", finalizou.