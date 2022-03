The Masked Singer Brasil: veja quem foi o desmascarado deste domingo

No 'The Masked Singer Brasil', o Caranguejo teve sua identidade revelada surpreendendo o público

27/03/2022

No The Masked Singer Brasil deste domingo, 27, o Caranguejo foi desmascarado.

No embate final com o Abacaxi, o Caranguejo acabou sendo o eliminado e revelou que por baixo de sua fantasia quem estava era a cantora Aline Wirley (40).

Ao ser descoberta, a artista ficou muito emocionada. "Muito feliz e muito grata por fazer parte da família do The Masked Singer", disse ela.

"Não teve uma vez que a mamãe pisou nesse palco e não pensava em você, porque o Antonio ele é uma criança muito, muito, ele assim, ele dança, sacode, ele canta, ele é o caranguejo... e eu pensava nele", falou do herdeiro.

No júri, Tata Werneck (38) também ficou emocionada com a revelação e falou sobre ser sempre fã da cantora que fazia parte do grupo Rouge.

Veja o momento que Aline Wirley foi desmascarada no The Masked Singer Brasil: