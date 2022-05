Campeão do BBB 22, Arthur Aguiar esbanja estilo e chama atenção na Globo

Arthur Aguiar esbanja estilo e elegância no palco do 'Domingão' e vira assunto nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 09h45

Campeão do BBB 22, o ator e cantor Arthur Aguiar (33) esteve neste final de semana no palco do programa Domingão com Huck.

Para receber o carinho da plateia presente na atração e conversar com o apresentador Luciano Huck (50), o finalista do reality show da Globo caprichou na produção e surgiu bem estiloso no palco.

De óculos escuros, acessórios, usando um conjunto em tom de marrom e tênis branco, o famoso foi aplaudido pelo público e também virou assunto nas redes sociais.

Sucesso nas redes sociais

No Twitter e no Instagram, Arthur foi chamado pelos fãs de poderoso, campeão, homem estiloso e chiquérrimo, dentre inúmeros outros elogios. No semanal, ele recebeu a família, falou sobre o BBB e ainda cantou o seu novo single.

Veja o look!

(Reprodução/TV Globo)