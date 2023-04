Campeã do The Masked Singer passou por outro reality da Globo e foi amiga de influenciadora

Dona da fantasia de Vitória Régia levou o troféu do The Masked Singer neste domingo, 9

O reality show The Masked Singer Brasil exibiu sua final neste domingo, 9. Comandado pela cantora Ivete Sangalo, a edição consagrou Flay, dona da fantasia de Vitória Régia, como campeã. Apesar de estar atuando como cantora, a também influenciadora digital já participou de outro programa da Globo e teve uma grande amizade com uma famosa blogueira.

Antes conhecida como Flayslane Silva, a campeã do The Masked Singer Brasil participou da 20ª edição do Big Brother Brasil. Em 2020, o reality global experimentou pela primeira vez a fórmula de misturar famosos, do grupo intitulado Camarote, e anônimos, do grupo intitulado Pipoca, na casa mais vigiada do país. Flay participou do grupo Pipoca.

Na época, ela rendeu diversos memes para os fãs do programa, como brigas com Rafa Kalimann e Victor Hugo, frases que até hoje são lembradas e atitudes inusitadas durante as festas semanais do programa, como quando a cantora bebeu água da piscina após ficar bêbada em uma das celebrações do BBB 20.

Na casa também surgiu uma grande amizade. Flay se tornou aliada de Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, um dos maiores nomes da edição. Apesar da blogueira, hoje mãe de Cris, ter deixado o programa ainda nas primeiras semanas, as duas se encontraram após o confinamento do reality e compartilharam fotos nas redes sociais.

Leia também:Ex-BBB Flay desabafa após críticas como cantora e ameaça desistir

Quando entrou no BBB, Flay já era mãe do pequeno Bernardo e tinha o sonho de se tornar cantora. Na época, ela era dona de uma marca de biquínis, em que desenhava suas as próprias peças e já acumulava um bom número de seguidores. Ao sair do programa, ela contava com cerca de 1,8 milhão, hoje, ela ultrapassa os 7,5 milhões de seguidores.

FLAY PUBLICA TEXTO EM AGRADECIMENTO AO THE MASKED SINGER BRASIL

Em seu perfil oficial do Instagram, a cantora Flay compartilhou uma sequência de fotos com um longo texto comemorando a vitória no reality The Masked Singer Brasil. "Meu Deus nem acredito que esse momento finalmente chegou e chegou como essa dádiva na minha vida", começou ela, no álbum de fotos dela com a fantasia de Vitória Régia.

"A Deus obrigada pela oportunidade e por me capacitar, a todos vocês por todo o respeito com a minha arte, por toda a torcida que não foi pouca, por todo o carinho que foi enorme nesses 3 meses (vocês me fizeram me sentir muito amada)", continou ela. "Eu não tenho palavras pra agradecer por ter revelado a minha arte pro Brasil, eu serei eternamente grata por isso, eternamente."