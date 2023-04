Boninho recebe presente inusitado de Sonia Abrão e reage: “Como é que vai ser?”

O diretor do BBB, Boninho recebeu algumas lembrancinhas da apresentadora da Rede TV Sonia Abrão e gravou vídeo mostrando os presentes

Na madrugada desta segunda-feira, 3, Boninho surpreendeu seus fãs ao gravar um vídeo para seu Instagram mostrando presentes que recebeu de ninguém menos que Sonia Abrão.

O diretor do Big Brother Brasil surgiu segurando dois bonequinhos dele mesmo, um deles carregando uma bolsinha.

“Tadeuzinho [Tadeu Schmdit, apresentador do BBB 23], ontem eu vi que você ganhou um bonequinho lá no Big Brother. Mas olha só, eu ganhei esse aqui, e não só isso, ganhei esse aqui com bolsa e tudo. Sabe de quem? Da Sonia Abrão. E o pessoal do Big Brother? Como é que vai ser? Será que eles vão agradar o Big Boss?”.

Nos comentários, a apresentadora do “A Tarde É Sua” marcou presença e escreveu sobre o presente: “Nossa!! Você ainda tem os bonequinhos! Ah que surpresa boa! Adorei! ‘Tadeuzinho’ que lute! Valeu”.

E o apresentador do BBB, Tadeu Schmidt brincou: “Agora eu é que estou magoado! Cadê o meu, @soniaabrao?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

DR!

E dentro da casa mais vigiada do Brasil, rolou DR. Após mais uma formação de Paredão no BBB 23 neste último domingo, 2, Ricardo e Sarah Aline tiveram uma conversa séria.

Apesar de terem um affair no programa, o biomédico e a psicóloga perceberam na conversa que têm prioridades diferentes no jogo.