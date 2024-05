Pedro Scooby já foi alvo de críticas ao falar sobre educação de filhos; relembre

Em 2022, Pedro Scooby gerou polêmica ao revelar ser contra o "dever de casa" e fazer duras críticas ao sistema educacional brasileiro

Pedro Scooby voltou a ser alvo de debate nas redes sociais por conta de detalhes envolvendo a educação dos filhos. No entanto, esta não foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu com o surfista. Em 2022, ele causou polêmica ao alfinetar o sistema educacional brasileiro e revelar não ser a favor do "dever de casa".

Enquanto estava confinado no BBB 22, o carioca falou diversas vezes sobre discordar de Luana Piovani quanto à educação dos herdeiros. Em certa ocasião, ele comentou com os amigos sobre o assunto e despertou uma onda de mensagens negativas nas redes sociais.

"O cara que criou o dever de casa criou pra punir as crianças e a gente segue achando isso normal", desabafou Scooby, que logo teve o trecho compartilhado em grande escala por alguns internautas. "Será que a Luana Piovani sabe que o Pedro Scooby, além de levar as crianças atrasadas pra escola, também incentiva a não fazer a lição de casa?", disparou uma pessoa.

Leia também: Especialista alerta após Luana Piovani fazer revelação sobre filho mais velho

Em outro momento, Scooby explicou que acredita em uma educação menos formal e voltada para as aptidões e interesses das crianças. Para ele, a escola deveria investir mais em educação e arte, para evitar tanta evasão e prejudicar a vida daqueles que têm interesses comuns.

“Uma criança convencional [consegue lidar com o sistema”, imagina uma criança que é atleta? O sistema de educação brasileiro não tem suporte para atletas. Não tem nada. Quantos amigos seus largaram a escola pra jogar futebol e deram certo? Nenhum”, disse.

“Educação no Brasil não é parâmetro, a gente tá lá na ponte que partiu em relação ao ranking mundial", completou ele, que chegou a ser repreendido por Tiago Abravanel, que lhe chamou atenção sobre o foco do Brasil quanto à educação.