Na europa, Juliette pede doações para o Rio Grande do Sul: 'Muito Importante'

Em entrevista à TV, portuguesa Juliette disse que está organizando o transporte para as doações arrecadadas no país da Europa

Juliette aproveitou sua participação no programa “Casa Feliz”, do canal português SIC, nesta quinta-feira, 09, para pedir doações para as vítimas da catástrofe do Rio Grande do Sul. A campeã do BBB 21 citou as arrecadações que estão sendo recolhidas em Portugal e pediu ajuda para encontrar um avião que destine essas doações ao Brasil.

"Quero falar uma coisa muito importante aqui... Agora, o Brasil está passando por uma situação muito complicada no Rio Grande do Sul. Já há uma mobilização em Portugal arrecadando doações. Estou tentando entender a melhor forma possível", começou ela.

Em seguida, ela afirma que está em busca de um avião para levar doações do país português para o Brasil: "Inclusive estou tentando um avião para levar as doações de Portugal ao Brasil. A gente precisa muito. Não tenho informação certa agora, mas vão lá no meu Instagram, que vou postar sobre onde doar, o que doar e como doar e estou procurando um avião. Se alguém tiver, fala comigo", ressaltou. "Acho importante falar aqui porque estou aqui e o meu povo está comigo", finalizou.

Juliette usando sua voz em Portugal para pedir doações para o RS. Juntos somos mais fortes! @juliette ♥️🙏🏼

pic.twitter.com/BDHZUJCXpx — Renata Ferraz (@renataferraz__) May 9, 2024

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, fala sobre Rio Grande do Sul

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles ao lado de outras ex-BBBs médicas, Thelma Assis e Marcela McGowan, falou sobre a situação no sul do pais. As ex-sisters decidiram se voluntariar para atuar à frente dos atendimentos de emergência da região, que tem enfrentado uma das maiores tragédias da história.

Atuando na UTI do Hospital Nossa Sra das Graças, em Canoas, a famosa tem feito questão de compartilhar informações importantes a respeito dos cuidados e da situação que tem se encontrado algumas vítimas do estado. Em recente publicação no Instagram, Amanda confessou ter ficado emocionada ao ver a realidade dos gaúchos.

"Só para se ter uma ideia, na área da saúde, Canoas possuía 27 unidades de saúde e 19 foram perdidas. Existe um hospital que está submerso embaixo da água, então realmente está precisando de muita ajuda nesse momento. Hoje passei o dia conversando com os profissionais aqui do hospital e mais de 60% perderam suas casas e não tem para onde voltar", disse.