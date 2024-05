Voluntária, Amanda Meirelles vira correspondente no Rio Grande do Sul e faz alerta

Campeã do BBB 14, Amanda Meirelles tem usado as redes sociais para dar relatos sobre a situação do Rio Grande do Sul durante voluntariado

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, virou uma espécie de correspondente direta do Rio Grande do Sul. Ao lado de outras ex-BBBs médicas, Thelma Assis e Marcela McGowan, ela decidiu se voluntariar para atuar à frente dos atendimentos de emergência da região, que tem enfrentado uma das maiores tragédias da história.

Atuando na UTI do Hospital Nossa Sra das Graças, em Canoas, a famosa tem feito questão de compartilhar informações importantes a respeito dos cuidados e da situação que tem se encontrado algumas vítimas do estado. Em recente publicação no Instagram, Amanda confessou ter ficado emocionada ao ver a realidade dos gaúchos.

"Só para se ter uma ideia, na área da saúde, Canoas possuía 27 unidades de saúde e 19 foram perdidas. Existe um hospital que está submerso embaixo da água, então realmente está precisando de muita ajuda nesse momento. Hoje passei o dia conversando com os profissionais aqui do hospital e mais de 60% perderam suas casas e não tem para onde voltar", disse.

A ex-BBB conta que muitos dos profissionais com quem está trabalhando também sofreram prejuízos e ela tem visto de perto o quanto todos que vivem na região acabaram minimamente atingidos pela enchente. "Eles estão se ajudando, tem 20, 30 profissionais em uma casa só", revela.

"As pessoas se encontram no corredor e se emocionam, porque muitas foram resgatadas de botes, de helicópteros. É uma situação de muita solidariedade, não é só trabalho. Eu acho que é missão. É propósito, as pessoas guardam as suas dores para colaborar com o próximo, eu me sinto muito honrada de estar aqui tendo esse contato, esse convívio com excelentes profissionais de diversas áreas", completa.

A médica finalizou destacando o quanto a experiência tem sido especial, mesmo diante de uma realidade preocupante. "É muito muito gratificante fazer parte dessa corrente que tá unindo o Brasil inteiro", contou.